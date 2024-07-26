不怨母反西醫 吳嘉源：知道她很愛我

「我不怪媽媽，我知道她很愛我。」吳嘉源母親莊婷廿年前從大陸嫁來台灣，吳嘉源是家中獨子，小二喪父，母子相依為命生活，靠莊婷開餐飲店養家。吳嘉源說，媽媽離鄉背井來台，已經失去丈夫，也許是太害怕再失去兒子，才反對接受西醫治療。母親迄今仍反對他接受西醫資源，母子倆為此時有摩擦，吳嘉源感嘆「不知道何時才能和媽媽真正和解」。

因掛心吳嘉源住院期間吃得不夠營養，莊婷每天下午騎車四○分鐘，從新店到台大兒童醫院，只為幫孩子送海魚、雞湯等料理，風雨無阻。對法院一度剝奪她為孩子選擇醫療方式的權利，莊婷內心有微詞。她說「為何不能用我的方式，為何不能尊重孩子的媽媽」，老公就是被西醫治死的，提起台大，莊婷內心仍有氣。吳嘉源無奈地說「家人這樣對待我的恩人（指台大），我很兩難」。

「唯一的家人卻不支持我，我真的很無力。」吳嘉源說，知道母親的辛勞、壓力，但面對醫療，希望媽媽尊重自己的意願，「我很希望能活下去」。吳嘉源和母親至今仍偶有口角，前天再因母親數落西醫，吳嘉源按下求助鈴，請護理師將母親請出去。

採訪過程，莊婷細數著西醫缺點，感嘆孩子不聽話，不願接受中醫來治療，話鋒一轉，莊婷自責當年母乳只餵幾天，沒讓孩子體質強健，「這是我人生的遺憾，也怪自己太寵孩子，但不愛也不行，這是我活著、賺錢的意義」。莊婷說，吳嘉源恐怕是她後半輩子的「老伴」，愛孩子的心永遠不變。

記者昨隨莊婷送餐，只見莊婷提著籃子走進醫院，急著要把乾煎海魚、水果送到孩子面前，伸手要親自餵食，吳嘉源面色凝重，莊婷轉到一旁切洗水果，吳嘉源眉頭才慢慢舒緩。他說，知道母親很愛他，但自己已背負太多壓力，包含疾病、學業等，希望媽媽給他空間。

吳嘉源說，因為長期住院，醫師、床邊老師、藝術治療老師等都成為他無話不談的朋友，期待上大學後能結交新朋友，也對交女朋友有憧憬。

特教老師王毓佳就是吳嘉源口中無話不談的床邊老師，王毓佳接送嘉源去台大考試，今年七月陪他完成單車環島夢想。王毓佳說，有感受到莊婷想親近孩子，只是表達方式較容易造成親子對立，她有告訴吳嘉源「要謝謝媽媽給你一個家，可以主動抱抱媽媽」，吳嘉源前陣子有擁抱媽媽，彼此內心疙瘩雖還在，但結有慢慢鬆開。