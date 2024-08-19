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全紅嬋央視受訪：兩屆金牌都自己拿不是很開心　陳芋汐也很辛苦

香港01／ 撰文：朱加樟
中國大陸奧運跳水冠軍全紅嬋（右）及陳芋汐（左）。（央視）
中國大陸奧運跳水冠軍全紅嬋（右）及陳芋汐（左）。（央視）

中國跳水奧運冠軍全紅嬋及陳芋汐近日在央視《面對面》節目中接受採訪，談及在巴黎奧運女子10米跳台奪金時表示，比完賽，一直在想自己拿了金牌是不是不對兩屆金牌都自己拿不是很開心，陳芋汐也很辛苦。

全紅嬋在東京奧運女子10米跳台同樣奪金，但她談及巴黎奧運女子10米跳台比賽時稱，「其實這一次我真的是沒有把訓練中，前段時間的好動作都跳出來」。全紅嬋又稱，冠軍而已，不知道為什麼拿了之後也不是特別開心。

全紅嬋又說：「我肯定知道她（陳芋汐）也是很辛苦，我拿了是不是不對，我那個時候就在想。上一屆也是我拿，這一屆也是我拿，所以我拿了之後沒有特別開心。」

陳芋汐則表示，單從牌子或者成績來看，確實銀牌就是不如金牌，但是這場比賽包含的意義，包括整個比賽過程來說，我戰勝了我自己。

「你要確保這一塊是中國的，你才會更開心」

全紅嬋被央視記者問及：「人家都管你叫天才，你覺得你自己是不是天才？」全紅嬋回答：「我覺得我跳好了，把訓練做好了那一刻才是天才，天才也沒有他們所說的這麼簡單，其實這裡的每個運動員都很刻苦，我也可以稱他們為每一位都是天才。」

談及二人的競爭時，全紅嬋說，「我們哪一個人得了（金牌）就等於自己也得了，因為都是中國的，誰得不重要」。你要確保這一塊是中國的，你才會更開心。

「為什麼要見好就收？」

談及未來，全紅嬋被問及，「如果你見好就收，可能嗎？」

全紅嬋說：「不可能，為什麼要見好就收？因為你還可以更好，可以一直好下去。我覺得其實還可以再拼一拼，去做到自己想成為的那個樣子。我想成為我自己，把最好的一面，把最好自己的動作跳到完美，去展現給大家，本來跳水就是欣賞的。」

全紅嬋最後稱，希望大家以正常人對待她，「我不想這麼多人圍著我。心態挺好的，還活著就行。以後的事以後再講。萬一以後不開心怎麼辦，還不如先做好現在的開心」。

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文章授權轉載自《香港01》

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