「沒收國旗、台灣加油標語被奪」 揭曉巴黎奧運十大高討論度爭議事件

網路聲量前十大奧運爭議事件

文化部

巴黎奧運於8月12日圓滿落幕，台灣這次總共派出60位選手參賽，並拿到2金5銅的好成績。雖然奧運宣揚國際團結與和平，但實際上難以政治歸政治，體育歸體育，尤其奧運以國家為參賽單位，比賽競爭下又容易激發愛國情緒，甚至演變成極端的民族主義。台灣社會長期討論國際競賽參賽名稱該是「台灣」、「中華民國」或「中華台北」，雖然2018年東奧正名公投結果不同意票佔多數，但仍有人期待台灣能有一天以「台灣」站上奧運頒獎台，於比賽現場「合法」揮舞國旗。

文化部政務次長王時思在文化奧運台灣館活動致詞時表示，「只有找回真正的名字才能奪回自己的身份」，無論叫做中華台北還是台灣，台灣都不會放棄成為國際社會的一份子，台灣已經在這條自我追尋的道路上，這個旅程不會停止，會持續到我們找回自己真正名字的那一天。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出巴黎奧運網路討論度最高的十大爭議時刻，你有猜到第一名是「這件事」嗎？

No.10 黃筱雯跌倒遭誤判讀秒

中華奧會提供

力拚連兩屆奧運奪牌的我國拳擊好手黃筱雯，在巴黎奧運拳擊女子54公斤級16強碰上裁判誤判，比賽第三回合被頭號種子、保加利亞名將佩洛娃踩到腳跌倒，卻被場上裁判認定擊倒進入讀秒，最後以1比4吞敗無緣8強。有網友表示，「真的氣哭」、「拳擊也要設回放挑戰」。

過去拳擊在國際賽場上最被人詬病的就是評分不公、禁藥問題，若數次被提出恐被踢出奧運，教練劉宗泰對這次判決也不能理解，但礙於沒有申訴辦法，無法提出抗議，「真的很可惜，這場比賽真的非常接近，觀眾應該也看得出來這一拳不是被擊倒。」

No.9 塞納河水質疑慮

為了備戰奧運，讓塞納河成為「鐵人三項」比賽場地，法國投入10億美元清理河川，但開幕式後連兩日大雨嚴重影響水質，還讓棲息在巴黎下水道系統的老鼠湧出。由於塞納河連日水質檢測未合格，導致鐵人三項比賽延期至7月31日登場，但有選手抵達終點線後狂吐，引起不少網友熱議，「印度如果申請奧運成功會吐100次嗎」、「鐵人四項，加考腸胃能力」、「體力不支？喝到河水？」

有部分人認為因塞納河水質差，導致加拿大選手米斯勒查克完賽後嘔吐，但根據《事實查核中心》報告指出，比賽前塞納河水質檢測符合相關規定，加上米斯勒查克受訪時澄清，他確實有嘔吐，但是因為喝太多水太撐、天氣過熱等因素，導致腸胃不適，跟塞納河水質無關。

No.8 丁寧留言「戴資穎廣告那麼多」遭炎上

巴黎奧運是台灣羽球天后戴資穎最後一屆奧運，她在羽球女單分組賽敗給泰國好友伊瑟儂（Ratchanok Intanon），賽後淚灑球場並說：「以後大家就會忘記我了」，讓不少球迷不捨，演員丁寧則留言，「不會啦，廣告這麼多」，本意是安慰戴資穎，卻遭解讀有諷刺意味被網友出征。有網友表示，「小戴值得大家疼愛」、「發言應多思慮」。

對此，丁寧連發兩篇文向戴資穎致歉，「我非常非常的抱歉，真的非常抱歉，我以後早上絕對不留言，也會更小心自己的文字表達。小戴，歹勢啦」。

No.7 陳詩媛為「進管制區接機」道歉

《網路溫度計DailyView》、翻攝IG／chilinwang

光榮歸國的台灣羽球金牌男雙李洋、王齊麟，吸引大批球迷前往桃園機場接機，其中王齊麟的女友樂天女孩十元（陳詩媛）現身管制區內接機，引起網友質疑耍特權，「為何可以進出管制區」。陳詩媛也發文解釋，「進去管制區是因為齊麟說想要第一個看到我，思考不夠完全這部分我很抱歉」。有網友批評，「當其他選手空氣就是了」；但也有人認為，「國民肚量小到不行」。

兩人戀情公開至今，經常在社群平台甜蜜放閃，機場相遇那一刻起，不僅擁抱還一路牽，王齊麟回頭彎腰給女友一個「捧臉殺」，更是讓畫面充滿粉紅泡泡，但大方曬恩愛卻被部分網友酸「太高調」，王齊麟見狀迅速護愛，「希望大家多一點包容，不要欺負她」。

No.6 王楚欽球拍被踩斷

桌球排名世界第一的中國好手王楚欽，在拿下奧運混雙金牌後，球拍因為放在路邊被記者踩斷，讓王楚欽憤怒又傻眼，向教練抱怨「不能舉報他嗎？什麼素質」。隔天王楚欽只能用備用球拍出戰男單賽事，結果爆冷輸給排名第十的瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregardh），意外32強出局。

雖然王楚欽強調換球拍不是輸球的理由，自己還是出現很多問題，沒有發揮出最好的水準，但不少中國網友替他抱不平，誓言要揪出踩斷球拍的攝影師，有網友表示，「奧運等級卻踩斷，實在太誇張」、「踩斷球拍，也是奧步嗎」？也有人認為，「以目前這瑞典小將的情況，實力加運氣贏的可能性比較大，一支球拍無法改變全局」。

No.5 中華民國國旗無法進場

奧運是體育競技的最高殿堂，各國支持者會攜帶國旗等代表國家的物品進場替國手應援，但有民眾攜帶中華民國國旗進入奧運比賽場館時，國旗卻被收走，也有人臉上畫著國旗進場，被工作人員要求塗掉。

這其實是國際奧委會的規定，只有會員國的旗幟可以入場，台灣因為是用Chinese Taipei參賽，所以國旗是不能入場。除了台灣以外，包含俄羅斯、白俄羅斯的國旗，也被列為禁止攜帶進入體育場的旗幟。有網友表示，「中國可以大方舉國旗，台灣連個字樣都不能拿，這奧運還叫奧運嗎」、「體育賽事硬要搞政治」。

No.4 「Taiwan in」毛巾應援麟洋配遭沒收

台灣羽球男雙李洋、王齊麟挺進巴黎奧運金牌戰，場邊球迷手持「Taiwan in」加油毛巾應援，這也是「麟洋配」上屆東京奧運摘金後的慶祝商品，結果卻遭工作人員沒收。此外，「麟洋配」4強賽也有球迷舉「台灣加油」的海報，遭中國男子暴力搶奪。

根據巴黎奧運官網指出，「僅能攜帶運動員所屬的國家旗幟或相關物品，其餘包含具有政治訊息，或是被認定違反公共秩序的物品則無法帶進場館。」有網友表示，「就是要讓世界看到台灣，看到這些選手那麼的優秀」、「懂尊重世界各國的規範，中華民國國民走訪世界各地也相對才會備受尊重，中華隊加油」。

No.3 翁曉玲稱麟洋配奪金「中國人驕傲」 遭炎上

巴黎奧運羽球男雙由李洋、王齊麟蟬聯冠軍，國民黨立委翁曉玲稱麟洋配台灣之光是「中國人的驕傲」遭到炎上，翁曉玲說明，從歷史、文化、血緣，還有諸多角度，「我們就是中國人，這有什麼不對？」中國人不是對岸的專有名詞，身為中華民國國民，住在台灣，同樣也是中國人，也是廣義的華人。有網友表示，「至少也講中華民國人吧」。

翁曉玲擔任立委前是清大副教授，她在清大的教室一度被貼上「中國人教授翁曉玲女士」字條，校方還接到不少罵翁曉玲的電話。對此，翁曉玲認為學生心胸太狹隘，「其實台灣就是個言論自由多元的環境，就像是我們也會去寬容台獨的言論是一樣的」。

No.2 詹家姊妹黑歷史

中華奧會提供

代表中華隊出戰網球女雙的「詹家姊妹」詹詠然與詹皓晴，首戰便以直落二落敗，但兩人被淘汰並未讓大部分國人感到惋惜，反而被不少網友狠酸「可以去血拼了」、「普天同慶」。但十大傑出青年基金會卻逆風發文力挺詹家姊妹，稱兩人展現高度的堅定與信念，在各種壓力下也不放棄成為自己，再度引起網友熱議。

回顧詹家姊妹過往黑歷史，2016年里約奧運共5名網球國手出戰，但只能帶兩名教練，網協在教練名額有限的情況下，卻決定派教練給個人排名較低的詹家姊妹，甚至要謝淑薇「相忍為國」，讓謝淑薇氣得退出奧運比賽，並放話永不接受國家徵召。接著2017年台北世大運，詹家姊妹報名網球女雙和混雙，詹詠然的混雙搭檔是謝淑薇弟弟謝政鵬，結果詹家姊妹拿到世大運女雙金牌後，詹詠然以中暑為由放棄混雙比賽，導致謝政鵬不戰而敗，但詹詠然事後被抓包是飛往美國備戰美網，最後拿到女雙冠軍，引起不少人批評。

No.1 林郁婷性別爭議

中華奧會提供

拳擊選手林郁婷出戰巴黎奧運拳擊女子57公斤級項目，比賽期間不斷被外媒、《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）及國際拳擊總會（IBA）質疑性別，飽受輿論攻擊。林郁婷2023年拳擊世界錦標賽未通過性別檢測，IBA以此為由指控林郁婷不符合奧運女子拳擊的參賽資格，但IBA並未提出實質證據，也不願公布當年的檢測結果。而國際奧林匹克委員會（IOC）則出面表示，林郁婷的參賽資格沒有問題。

面對流言蜚語，林郁婷選擇關閉所有社群，在拳擊擂台上以實力證明自己，從16強賽一路過關斬將，以5比0大比分贏下每一場比賽，最終代表台灣贏下巴黎奧運第二面金牌，也是我國拳擊史上首金。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年07月26日至2024年08月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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