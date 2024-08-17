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拳擊／克莉芙全妝造型超反差 超仙洋裝襯托金牌網直呼：女王

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拳擊／克莉芙全妝造型超反差 超仙洋裝襯托金牌網直呼：女王

聯合新聞網／ 綜合報導
克莉芙與林郁婷的性別風波持續受到討論，日前克莉芙也已採取法律途徑。 新華社
克莉芙與林郁婷的性別風波持續受到討論，日前克莉芙也已採取法律途徑。 新華社

本屆奧運爭議焦點之一，我國拳擊好手林郁婷與阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（Imane Khelif）的性別風波持續受到討論，克莉芙本人也採取法律途徑。而他近期在個人IG上展現自己在拳擊場下的另一面，化上全妝並對著鏡頭散發個人魅力的畫面引發網友熱議，也獲得了不小的支持聲浪。

克莉芙在IG上的影片中，先是朝鏡頭揮拳，接著畫面一轉，只見他化上全妝，長髮翩翩飛舞，對著鏡頭微微一笑，巴黎奧運金牌在碎花洋裝的襯托下格外顯眼。目前貼文已累積超過92萬個讚、4.6萬則留言。不少支持者紛紛留言：「人民的公主」、「你很美，酸民們只是一群幼稚鬼而已」、「你就是個女王！」。

先前克莉芙與林郁庭兩人都曾被國際拳擊總會（IBA）以未通過性別資格測試為由，在2023年世界錦標賽期間被剝奪資格。而在本屆奧運期間國際奧委會（IOC）則是力挺兩人，，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示：「這是一個正義的問題：女性必須被允許參加女子競賽，而這兩位都是女性。」兩人最終都靠著實力證明自己，克莉芙在66公斤級封后，林郁婷也奪下57公斤級金牌。

克莉芙化上全妝展現散發個人魅力。圖截自IG
克莉芙化上全妝展現散發個人魅力。圖截自IG

在巴黎奧運後，林郁婷與團隊選擇不進行對於攻擊言論的指控，而克莉芙決定提出告訴，指控《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）以及特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）涉嫌「嚴重網路霸凌」。克莉芙已透過巴黎的律師協助提告，在法國，「加重網路霸凌罪」最高可判處3年有期徒刑。

2024巴黎奧運 Imane Khelif 巴黎奧運熱點 拳擊 林郁婷

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