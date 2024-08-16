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奧運／大陸32歲程式師奪大眾馬拉松女子冠軍 家人獲送40萬元慰問金

香港01／ 撰文：陳進安
黃雪梅被網民稱為「大眾馬拉松一姐」。（廈門日報）
黃雪梅被網民稱為「大眾馬拉松一姐」。（廈門日報）

來自雲南省昭通市鹽津縣普洱鎮的黃雪梅日前奪得巴黎奧運會大眾馬拉松賽女子組冠軍。周四（15日），鹽津縣委縣政府領導為此來到黃雪梅的老家，看望慰問了她的家人，並送了10萬元人民幣（約新台幣40萬元）的慰問金。據了解，黃雪梅是一名金融從業者，在福建廈門擔任程式設計師，身影遍及國內多項大眾長跑賽事，故被網民稱為「大眾馬拉松一姐」。

今次是奧運史上首次設置大眾馬拉松賽，賽道與正賽一致，全球共40048名大眾選手中簽參賽，包括120餘名中國跑者。黃雪梅最終以2小時41分03秒完賽，成為參賽女選手中第一位衝過終點線的選手。

8月12日，鹽津縣委常委、縣委宣傳部部長石興紅，縣政府副縣長李祥貴到普洱鎮看望慰問黃雪梅的家人，代表縣委、縣政府向他們表示熱烈祝賀，感謝他們為鹽津培養出優秀人才。網傳圖片顯示，鹽津縣委縣政府送了10萬元（約新台幣40萬元）的慰問金。

公開資料顯示，黃雪梅1992年出生，雲南昭通鹽津人，大學畢業後在廈門一家銀行擔任程式設計師。她在2023北京馬拉松賽獲得國際女子第七名，國內女子第三名；在2024建發廈門馬拉松賽獲得國內女子第二名；在2024年的國際田聯鉆石聯賽廈門站斬獲女子5000米大眾組比賽冠軍。她因而被譽為「大眾馬拉松一姐」、「業餘跑者的天花板」。而黃雪梅也創下目前中國馬拉松賽場上女子業餘跑者的最好成績，即2小時32分。

黃雪梅曾表示，自己到高三時才看到400公尺跑道，當時昭通9個區縣，只有一個是非貧困縣，「我們只知道靠學習走出大山，我讀書成績比較好，大家覺得我會讀博士，從沒想過練體育」。到了東南大學讀書後，她被學校教練看上，開始利用業餘時間練長跑。畢業後，同事問她要不要參加馬拉松，才開始與馬拉松結緣。

至於會否轉為職業選手，黃雪梅表示，自己有一定年紀，不適合走專業之路。她直言，自己不喜歡把跑步作為職業，更喜歡在工作之餘，用跑步方式去排遣工作中的壓力，認為這樣的跑步方式更適合自己。

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文章授權轉載自《香港01》

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