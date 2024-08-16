奧運霹靂舞／瑞根因「0分袋鼠舞」發聲仍被罵爆 同行留言力挺

澳洲霹靂舞女將瑞根（Rachael Gunn）在巴黎奧運跳「袋鼠舞」爆紅，不過她因此收到許多仇恨言論，還有澳洲民眾發請願書，要求瑞根和澳洲奧委會道歉，瑞根在個人社群發文回應。

瑞根身穿代表澳洲的綠色與金色運動服，模仿袋鼠動作跳舞，結果拿到0分成績，還在世界各地被嘲諷或模仿，也有人認為她毀掉霹靂舞這項競賽，甚至質疑她如何拿到參賽資格。澳洲奧委會對此澄清並斥責，「澳洲奧運代表團成員都經由獨立、透明的資格選拔和提名過程選出，這份請願書充滿大量謊言，企圖引起對這名運動員的仇恨。」

瑞根則表示，「我真的很感謝那些正面回應，很高興能在你們生活中帶來一些快樂，這是我期盼達成的目標。不過我沒想到會引來這麼多仇恨，這真的讓我很沮喪。」瑞根強調自己相當認真看待奧運，「我享受舞台，很認真對待比賽，為奧運做大量準備，並且盡了全力。」

許多網友對此聲明仍不買單，在貼文留言區繼續罵，「停止扮演受害者」、「你為這種表現進行訓練？」、「你欠袋鼠一個道歉」。

不過也有部分網友支持他，2屆霹靂舞世界冠軍阿莫克（LIL AMOK）留言表示，「我們支持你，你最後顫抖的聲音讓我心碎，全世界的嘻哈社群與你同在。」阿莫克也發IG限動呼籲大家到該貼文留下友善言論。