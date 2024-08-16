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奧運桌球／竟對自家金牌陳夢比中指 中國女球迷返國後遭逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
中國桌球女將陳夢獲得巴黎奧運女單金牌。 新華社
中國桌球女將陳夢獲得巴黎奧運女單金牌。 新華社

中國大陸桌球女選手陳夢在巴黎奧運女單，打敗同胞孫穎莎順利摘金，沒想到現場一名中國女球迷氣到對她比中指，該名女球迷返回中國後，身分被搜出，遭警方刑事拘留。

巴黎奧運桌球女單金牌戰上演中國內戰，孫穎莎擁有大批粉絲支持，陳夢頂住壓力以4：2贏下金牌，不料有中國女球迷氣得對她比中指。有許多網友看不慣陳夢被詆毀，紛紛肉搜該球迷並報警。

該名女子最終被警方刑事拘留，有人指出她是中國伊利集團公關部經理，但伊利否認，並表示將報警追究不實消息。

廣州市公安局日前發出通報，指出廣州市一名38歲王姓女子，5月起就在社群網站多次辱罵中國選手和教練，造成惡劣社會影響，行為已涉嫌擾亂網路秩序和公然侮辱、詆毀他人，遭警方刑事拘留，該名女子被發現正是奧運場邊比中指的女球迷。

2024巴黎奧運 巴黎奧運桌球

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