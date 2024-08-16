體育部籌備小組啟動 李洋盼資源提升並強化監管

中央社／ 台北15日電
李洋。圖／聯合報系資料照片
李洋。圖／聯合報系資料照片

行政院今天宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，受邀擔任諮詢委員的李洋表示，期許體育部成立後資源能夠提升，監管力道也能加強，讓經費可以花在刀口上。

行政院長卓榮泰今天聽取教育部報告「2024巴黎奧運參賽成果及打造全新的體育暨運動發展部」簡報，他表示為落實總統賴清德的政見，將打造全新的體育暨運動發展部，以體育運動壯大台灣，即日起成立體育暨運動發展部籌備小組，由行政院秘書長龔明鑫擔任召集人。

卓榮泰指出，行政院預計於9月成立諮詢小組，請行政院副院長鄭麗君擔任召集人，擴大邀請體育界及運動產業人士及專家共同參與，並請教育部持續研議，訂定組織法草案與後續事宜。

體育署表示，目前已經邀請選手代表包含郭婞淳、李洋、莊智淵、連珍羚、胡光秋、雷千瑩及許育修擔任籌備小組諮詢委員。

勇奪巴黎奧運羽球男雙金牌的李洋人還在日本度假，他接受中央社記者越洋採訪時提到，體育署若升格成體育暨運動發展部，他期許能有更多經費挹注、能夠做更多的事，隨著資源增加，當然監管的力道也要強化，甚至對於選手的補助也應適時檢討調整，避免浪費納稅人的血汗錢。

身為台灣柔壇首名旅日的職業選手、「柔道女王」連珍羚從大學赴日，在日本發展超過10年，她表示，由於久居日本，瞭解日本國家代表隊運作模式，期望未來能分享相關經驗，並扮演台灣、日本之間的橋梁，讓台灣柔道越來越好。

「體操精靈」丁華恬的教練蔡恆政也透露相當期待，他認為將有助提升選手權益與完善訓練環境，尤其未來全民運動推展後，競技運動才有可能長久，「競技運動再強，可能就單點突破，全民運動發展地好，才有更多人投入這個運動，從點到線到面發展。」

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