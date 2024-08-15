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羽球／韓球后安洗瑩暗示想退國家隊 韓媒曝7年打雜心酸

中央社／ 首爾15日專電
安洗瑩。 美聯社
安洗瑩。 美聯社

世界球后安洗瑩日前在巴黎奧運奪金後，向媒體抱怨未受大韓羽球協會與國家代表隊重視，暗示可能退出代表隊。韓媒揭露，在代表隊內年齡最小的安洗瑩，7年來必須幫前輩打雜，在訓練及受傷期間都無法獲得充分休息。

韓媒SBS報導，安洗瑩2017年加入國家代表隊時還是中學3年級學生，在代表隊的7年內一直都是隊內年紀最小的球員，在階級文化嚴格的韓國代表隊裡必須負責修理前輩們斷掉的球拍線、打掃前輩的房間，甚至要負責部分前輩的洗衣工作。

為了讓女兒可以在每天的訓練結束後得到充分休息時間，安洗瑩的父母今年2月曾與韓國羽協人員見面，要求為安洗瑩分配專門復健的訓練人員，以及改善國家代表隊選手村的生活問題等；羽協當時表示會立刻向代表隊轉達意見，但代表隊聲稱無法立刻解決這些問題，只能逐步改善。

安洗瑩5日在奧運羽球女單奪冠後，曾於記者會上表示受到羽協跟代表隊「以自由為名的放任」，透露可能離開代表隊的訊息。相關爭議在安洗瑩返國後仍繼續延燒，安洗瑩方面表示會整理好相關立場後向大眾說明。

韓聯社報導，安洗瑩日前以膝蓋及腳踝為由，已透過所屬球隊向羽協表示不參與原本預定在8月出戰的國際賽事。安洗瑩去年在杭州亞運決賽中膝蓋受傷，在這次奧運後透露，她的傷勢遭到誤診，比預想的嚴重，但未受到羽協及代表隊重視。

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