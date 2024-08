金牌女拳手克莉芙受網路霸凌 法檢立案調查但未點名嫌疑人

巴黎檢察官辦公室今天表示,針對阿爾及利亞拳擊手克莉芙(ImaneKhelif)巴黎奧運期間無端因為性別遭到排山倒海批評和不實指控一事,法國檢方已立案展開調查。

美聯社報導,克莉芙的委任律師布迪 (Nabil Boudi)是9日向巴黎檢察官辦公室一個專門打擊網路仇恨犯罪單位提起告訴。

檢察官辦公室表示已收到訴狀,旗下「打擊違反人道罪和仇恨犯罪辦公室」(Office for the Fight againstCrimes against Humanity and Hate Crime)已針對「基於性別的網路騷擾、基於性別的公開侮辱、公開煽動歧視,及基於出身的公開侮辱」的指控展開調查。

克莉芙的性別和體壇規範之所以成為全球話題,是因為她1日進行巴黎奧運女子拳擊66公斤級預賽時,義大利對手卡里尼(Angela Carini)開賽短短數秒,即以疼痛難耐為由決定棄權退賽。

此後,克莉芙是變性人或是男人的說法便在網路不脛而走。國際奧林匹克委員會(IOC)力挺她並譴責散播不實資訊的人。克莉芙自己則說針對她的誤解「重傷人性尊嚴」。

在網路發文直指克莉芙是男人的,包括美國前總統川普和「哈利波特」作家JK羅琳(J.K. Rowling)。億萬富豪馬斯克(Elon Musk)則是轉推了一篇稱克莉芙是男人的評論。

巴黎檢察官辦公室並未點名特定嫌疑人。

法國打擊仇恨犯罪部門正就數起奧運相關案件展開調查,本案是其中之一。

該部門也在調查國際奧會高階主管巴羅斯(KirstyBurrows)遭遇的死亡威脅和網路霸凌案。巴羅斯任職國際奧會運動安全部門,巴黎奧運期間她因在記者會上替克莉芙發聲而遭到威脅。

根據法國法律,相關罪行一旦獲得證實,將可處以2至5年徒刑以及3萬至4.5萬歐元(約新台幣107萬至160萬元)罰款。