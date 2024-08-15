快訊

憋不住了？川普稱挑選范斯「糟糕的選擇」 前幕僚爆料：他瀕臨失控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金牌女拳手克莉芙受網路霸凌 法檢立案調查但未點名嫌疑人

中央社／ 巴黎14日綜合外電報導
克莉芙返國秀出金牌。 路透
克莉芙返國秀出金牌。 路透

巴黎檢察官辦公室今天表示，針對阿爾及利亞拳擊手克莉芙（ImaneKhelif）巴黎奧運期間無端因為性別遭到排山倒海批評和不實指控一事，法國檢方已立案展開調查。

美聯社報導，克莉芙的委任律師布迪 (Nabil Boudi)是9日向巴黎檢察官辦公室一個專門打擊網路仇恨犯罪單位提起告訴。

檢察官辦公室表示已收到訴狀，旗下「打擊違反人道罪和仇恨犯罪辦公室」（Office for the Fight againstCrimes against Humanity and Hate Crime）已針對「基於性別的網路騷擾、基於性別的公開侮辱、公開煽動歧視，及基於出身的公開侮辱」的指控展開調查。

克莉芙的性別和體壇規範之所以成為全球話題，是因為她1日進行巴黎奧運女子拳擊66公斤級預賽時，義大利對手卡里尼（Angela Carini）開賽短短數秒，即以疼痛難耐為由決定棄權退賽。

此後，克莉芙是變性人或是男人的說法便在網路不脛而走。國際奧林匹克委員會（IOC）力挺她並譴責散播不實資訊的人。克莉芙自己則說針對她的誤解「重傷人性尊嚴」。

在網路發文直指克莉芙是男人的，包括美國前總統川普和「哈利波特」作家JK羅琳（J.K. Rowling）。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）則是轉推了一篇稱克莉芙是男人的評論。

巴黎檢察官辦公室並未點名特定嫌疑人。

法國打擊仇恨犯罪部門正就數起奧運相關案件展開調查，本案是其中之一。

該部門也在調查國際奧會高階主管巴羅斯（KirstyBurrows）遭遇的死亡威脅和網路霸凌案。巴羅斯任職國際奧會運動安全部門，巴黎奧運期間她因在記者會上替克莉芙發聲而遭到威脅。

根據法國法律，相關罪行一旦獲得證實，將可處以2至5年徒刑以及3萬至4.5萬歐元（約新台幣107萬至160萬元）罰款。

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

中國旅遊平台 下架上海長榮桂冠酒店搜尋

巴黎長榮桂冠酒店事件延燒 攻上微博熱搜

陸媒稱全紅嬋「瘋瘋癲癲像白癡」網炸鍋：汙衊奧運冠軍建議嚴查

奧運選手可以開OnlyFans賺錢嗎？運動員的經濟收入問題

相關新聞

女拳手克莉芙告JK羅琳、馬斯克網路霸凌！外媒曝2人最慘下場

阿爾及利亞女子拳擊選手、巴黎奧運66公斤級金牌得主克莉芙（Imane Khelif），在巴黎奧運中與我國選手林郁婷一同捲...

奧運選手可以靠色色賺錢嗎？運動員的經濟收入問題

巴黎奧運的激情結束，奧運賽場上耀眼的運動員也回到原本的生活，繼續面對生活裡的經濟難關——除了個別知名選手之外，大批參與奧運的頂尖運動員都為維持生活收支平衡而苦苦掙扎，本屆奧運就有多名選手在成人網站OnlyFans開設帳號賺取收入，當中也不乏奪牌選手，如撐竿跳女子銅牌紐曼（Alysha Newman）、跳水男子銀牌威廉斯（Noah Williams）、銅牌勞爾（Jack Laugher）等人。國際奧會賺取全球範圍的電視轉播費、贊助，還有龐大的門票收入，對照多數運動員的經濟窘境，更形諷刺，運動員收入問題也再次浮上檯面。

金牌女拳手克莉芙受網路霸凌 法檢立案調查但未點名嫌疑人

巴黎檢察官辦公室今天表示，針對阿爾及利亞拳擊手克莉芙（Imane Khelif）巴黎奧運期間無端因為性別遭到排山倒海批評和...

陸媒稱全紅嬋「瘋瘋癲癲像白癡」網炸鍋：汙衊奧運冠軍建議嚴查

中國大陸17歲跳水好手全紅嬋擁有超強實力，在巴黎奧運摘下2面金牌，成為外界關注焦點。沒想到竟有中國記者說她「瘋瘋癲癲」，引發網友炸鍋。 全紅嬋在東京奧運上演「水花消失術」驚豔全球，今年巴黎奧運複

義女排奧運奪金功臣 非裔球星畫像深膚色被塗成淺粉色

義大利在巴黎奧運摘下首面女子排球金牌，有藝術家在義國奧委會前繪製壁畫，向獲勝的非裔關鍵球員埃戈努（Paola Egonu...

奧運游泳／加拿大3金少女泳將成偶像 Summer成為寵物熱門名

在巴黎奧運游泳項目獲得3金1銀獎牌的加拿大少女麥金塔許（Summer McIntosh）已經成為許多青少年的偶像，許多愛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。