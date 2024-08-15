陸媒稱全紅嬋「瘋瘋癲癲像白癡」網炸鍋：汙衊奧運冠軍建議嚴查

中國大陸17歲跳水好手全紅嬋擁有超強實力，在巴黎奧運摘下2面金牌，成為外界關注焦點。沒想到竟有中國記者說她「瘋瘋癲癲」，引發網友炸鍋。

全紅嬋在東京奧運上演「水花消失術」驚豔全球，今年巴黎奧運複刻這項神技，成為中國史上最年輕奧運3金得主。全紅嬋場外受訪時可愛純真反應，也讓她獲得許多關注。

不料，「南方日報」記者朱小龍昨天在直播評價全紅嬋，「她在奧運村瘋瘋癲癲給德國運動員展示金牌，現在也開始學英語，她也意識到國際賽場要跟其他人交流，我覺得這很好。不光是要把水跳好，作為一個人不可能一輩子跳水吧，不跳水以後像白癡能行嗎？」

朱小龍侮辱全紅嬋的影片曝光後，網友全炸鍋，「你才瘋癲啦，全紅嬋是天真少女很可愛」、「蓄意汙衊奧運冠軍，建議嚴查」、「你才是白癡，自以為是的傢伙」。不過也有部分網友認為，全紅嬋確實需要上一些禮儀課。