快訊

高雄左營發生槍擊案！男子遭開槍中2彈急救中 槍手投案

恭喜！曾之喬、辰亦儒結婚4年曝喜訊 升格當爸媽

半導體風雲／台積加價買下群創南科四廠 下個據點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女拳手克莉芙告JK羅琳、馬斯克網路霸凌！外媒曝2人最慘下場

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
阿爾及利亞女拳手、巴黎奧運66公斤級金牌得主克莉芙（圖中）已正式向法國當局提出刑事訴訟，指控《哈利波特》作者JK羅琳（圖左）與特斯拉執行長馬斯克（圖右）涉嫌「嚴重網路霸凌」。路透、法新社
阿爾及利亞女拳手、巴黎奧運66公斤級金牌得主克莉芙（圖中）已正式向法國當局提出刑事訴訟，指控《哈利波特》作者JK羅琳（圖左）與特斯拉執行長馬斯克（圖右）涉嫌「嚴重網路霸凌」。路透、法新社

阿爾及利亞女子拳擊選手、巴黎奧運66公斤級金牌得主克莉芙（Imane Khelif），在巴黎奧運中與我國選手林郁婷一同捲入性別風波。對此，克莉芙已正式向法國當局提出刑事訴訟，指控《哈利波特》作者JK羅琳與特斯拉執行長馬斯克涉嫌「嚴重網路霸凌」，若克莉芙勝訴，JK羅琳和馬斯克最重恐被判處5年有年徒刑和21萬4000英鎊（約新台幣886萬元）罰款。

克莉芙委任律師布迪（Nabil Boudi）向雜誌《綜藝》（Variety）證實，在9日提交給法國當局的控訴書中， JK羅琳和馬斯克都因「加重網絡騷擾行為」而被列在刑事控訴中。

每日郵報報導，在法國，網路霸凌罪可能會被判處2至5年有期徒刑，以及2萬6000英鎊至3萬9000英鎊罰款。若因發表網路仇恨言論被起訴，肇事者甚至可能被罰款6萬4000英鎊至21萬4000英鎊。

布迪解釋，此次訴訟對象是社群媒體X，依據法國法律意味著是身分不明的人，「確保檢方擁有充分自由度調查所有可能涉案人士」，包含匿名寫下或分享仇恨言論的社群用戶，而控訴書中也提到幾位眾所周知的爭議人物，包括

羅琳及馬斯克等，美國前總統川普也有發表相關貼文，屆時也會是調查的一部分。

2024巴黎奧運 川普 巴黎奧運熱點 拳擊

延伸閱讀

巴黎奧運／金牌拳后克莉芙遭質疑性別 興訟點名JK羅琳、馬斯克

衰捲性別風波！阿爾及利亞拳后要告JK羅琳、馬斯克

馬斯克、川普對談 X平台熱爆

經濟日報社論／馬斯克蹭川普：企業家在選舉的角色

相關新聞

女拳手克莉芙告JK羅琳、馬斯克網路霸凌！外媒曝2人最慘下場

阿爾及利亞女子拳擊選手、巴黎奧運66公斤級金牌得主克莉芙（Imane Khelif），在巴黎奧運中與我國選手林郁婷一同捲...

奧運游泳／加拿大3金少女泳將成偶像 Summer成為寵物熱門名

在巴黎奧運游泳項目獲得3金1銀獎牌的加拿大少女麥金塔許（Summer McIntosh）已經成為許多青少年的偶像，許多愛...

控羅琳與馬斯克網路霸凌 阿爾及利亞女拳后克莉芙提告

阿爾及利亞拳后克莉芙在巴黎奧運捲入性別風波飽受爭議，日前就網路霸凌正式向巴黎檢察官辦公室提交訴狀，被告名單中點名「哈利波...

奧運田徑／骨折仍堅持完賽 英國馬拉松選手吐心聲

英國選手哈維（Rose Harvey）日前在巴黎奧運進行女子馬拉松比賽，雖然最終未能奪牌，以2小時51分03秒成績位居第78名，不過她向《BBC》透露，自己被診斷出股骨頸疲勞性骨折，能夠完賽已是奇蹟。

巴黎奧運／金牌拳后克莉芙遭質疑性別 興訟點名JK羅琳、馬斯克

捲入性別爭議的阿爾及利亞拳手克莉芙（Imane Khelif）8月9日在巴黎奧運贏得女子66公斤級別拳擊金牌後，決定向法國檢察官提出法律申訴，據代表律師向傳媒指，訴訟文件有點名《哈利波特》作家JK羅琳（JK Rowling）與Tesla富豪馬斯克（Elon Musk），又指美國前總統川普（Donald Trump）也會成為調查一部份。

巴黎奧運／全紅嬋與陳芋汐、陳藝文寵物店玩貓狗照片曝光 稱想養狗但沒條件

奧運閉幕，從巴黎歸來的跳水隊姐妹開啟度假模式，全紅嬋與隊友陳芋汐、陳藝文一齊到寵物店玩貓狗。大陸媒體《紅星新聞》報導，期間全紅嬋還曾表示自己很喜歡狗，但因為一直要訓練，沒有條件養。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。