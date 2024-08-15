奧運拳擊／控羅琳霸凌 拳后克莉芙提告

阿爾及利亞拳后克莉芙在巴黎奧運捲入性別風波飽受爭議，日前就網路霸凌正式向巴黎檢察官辦公室提交訴狀，被告名單中點名「哈利波特」作者羅琳與科技鉅子馬斯克。

廿五歲克莉芙日前風光摘下奧運女子拳擊六十六公斤級金牌，隨後便委請律師針對網路霸凌提告。據《綜藝（Variety）》的獨家報導，克莉芙的委任律師布迪證實，九日向巴黎檢察官辦公室反網路仇恨中心提交了訴狀，正文中提到羅琳跟馬斯克兩人。

這樁官司控告的是社群媒體平台「Ｘ」，據法國法律，這意味控告的是身分不明人士。克莉芙委任律師布迪說，此舉「確保檢方有權針對所有人進行調查」，包括用假名寫下仇恨訊息的人。

訴狀提到知名的爭議人物。布迪表示，「羅琳與馬斯克都在訴訟被點名，還有其他人」，他說，美國前總統川普將是調查的一部分，「川普推過文，所以無論他是否在我們的訴訟被點名，他將不可避免作為起訴的一部分受到調查」。

大多數攻擊都是來自社群媒體，特別是在Ｘ。擁有一千四百廿萬追隨者的羅琳，在Ｘ張貼一張克莉芙與義大利拳手卡里尼對打照片，指克莉芙是男人，正「享受著一個女人剛剛被他擊中頭部的痛苦」。

馬斯克則分享游泳選手蓋恩斯聲稱「男人不屬於女子運動」的發文，並寫下「當然」。川普則在自家媒體發文，附上克莉芙與卡里尼比賽照片，並寫下「我會讓男人遠離女子運動！」

布迪說，雖然訴狀提到多個名字，「我們要求的是檢方不只調查這些人，還要調查覺得必要的任何人。如果案件進入法庭，他們將接受審判」。

布迪還說，雖然在法國提起訴訟，但此案「可能對準海外人士」，「打擊網路仇恨言論的檢察官辦公室有可能向其他國家提出司法互助的請求」，並指法國檢方和美國對口單位在打擊網路仇恨言論方面有合作協議。