巴黎奧運／金牌拳后卡莉芙遭質疑性別 興訟點名JK羅琳、馬斯克

捲入性別爭議的阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）8月9日在巴黎奧運贏得女子66公斤級別拳擊金牌後，決定向法國檢察官提出法律申訴，據代表律師向傳媒指，訴訟文件有點名《哈利波特》作家JK羅琳（JK Rowling）與Tesla富豪馬斯克（Elon Musk），又指美國前總統川普（Donald Trump）也會成為調查一部份。

卡莉芙代表律師Nabil Boudi表示，要求法國檢察官調查卡莉芙遭受的網路騷擾。據美媒Variety在13日報導，訴訟是針對社交網站X（前稱Twitter），在法國的法律下，意味它是針對未明人士（unknown persons）。

律師透露，JK羅琳與馬斯克均在這次訴訟中被點名，他又談到川普也會成為調查一部份，「我們要求的是，檢方不僅要調查這些人，還要調查任何被認為有必要的人。如果案件上法庭，他們將受審。」

卡莉芙與台灣拳后林郁婷在巴黎奧運期間雙雙捲入性別爭議，事件始於兩人2023年曾因未能通過性別測試遭國際拳協取消參加世界錦標賽資格，在兩人今年獲准參加巴黎奧運後，遭質疑為何能夠參賽，其中JK羅琳與馬斯克均在社交網站發文質疑其資格，川普則發文指要讓「讓男人遠離女性運動」。

國際奧委會則強調國際拳協2023年的決定「突然又武斷」，在沒有任何正當程序的情況下取消運動員的資格。

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