超強金牌產地！義大利人口不到1萬人小鎮 產出3名奧運金牌得主

巴黎奧運日前落幕，義大利代表團包下12金13銀8銅，在各國中名列第9，其中竟有3名金牌得主都來自人口不到1萬人的小鎮，無疑是超強金牌產地。

義大利媒體《Il Messaggero》等報導，義大利北部布雷西亞省小市鎮龍卡德萊（Roncadelle），位在阿爾卑斯山山腳下，總面積9平方公里，人口僅約9251人，但卻在本屆巴黎奧運表現亮眼，出現了3名奧運金牌得主。

柔道運動員愛麗絲（Alice Bellandi）8月1日在女子柔道78公斤級奪得金牌，喬瓦尼（Giovanni De Gennaro）在同一天獲得男子輕艇激流K-1金牌，8月11日義大利女子排球隊以3：0擊敗美國隊拿下金牌，獲得大會最佳中間手的義大利隊長安娜（Anna Danesi）同樣來自龍卡德萊。

對此，龍卡德萊市長羅伯托（Roberto Groppelli）表示，「我們為安娜、喬瓦尼和愛麗絲感到自豪。這是夢想成真，我想可以說龍卡德萊因此載入奧運會的歷史。」

羅伯托指出，很榮幸擁有像他們這樣的公民，希望可以讓這3名金牌得主回家，一起舉辦一場慶功宴。