奧運桌球／王楚欽再度強調輸球是實力問題 教練曝孫穎莎會翻他白眼

中國大陸「世界球王」王楚欽在巴黎奧運桌球男單爆冷止步32強，外界認為與主拍被踩爛，只能使用備用拍有關，不過王楚欽昨天於直播再度強調是自己實力不足。

本屆王楚欽參加混雙、男單和男團賽事，當他與搭檔孫穎莎奪下混雙金牌後，攝影記者竟踩爛他的球拍，因此王楚欽只能用備用拍參加後續賽事，結果不敵瑞典好手莫雷加（Truls Moregardh），在男單32強爆冷出局。

王楚欽當時受訪時直言輸球與球拍無關，他昨天在直播再度提到此事，「球拍壞掉那一刻，內心很沮喪，也有一些生氣和無助，因為剛拿完冠軍，還在慶祝致謝，球拍就斷了，那支球拍跟我一起拿到很多冠軍。」

不過王楚欽認為，主拍壞掉不是輸球原因，「其實兩個拍差距不大，主要是自己心裡寄託，但這不是單打失利原因，主要還是自己實力問題。比賽消耗也沒想到，以前常打3項，但奧運的消耗超越以前每次3項，精神消耗和身體疲憊沒辦法100%應對比賽。」

中國桌球混雙教練邱貽爆料，孫穎莎會在訓練時給王楚欽翻白眼，孫穎莎解釋，「這叫期望高，他是我隊友，所以要給他白眼。」王楚欽則表示，「已經習慣孫穎莎的白眼，沒白眼還以為她沒認真在練。」