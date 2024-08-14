快訊

竹北貴族托嬰中心爆虐嬰 罵幼兒是屎、綁椅上不給水喝

假帳爭議連環爆都指向自己人 柯文哲搶救人設如何出招

拜登退選藏內幕 裴洛西如何展「權力的藝術」起關鍵？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球重返洛杉磯奧運 大谷翔平、哈波等球星希望參賽

中央社／ 紐約13日綜合外電報導
2028年洛杉磯奧運將納入棒球項目，美國職棒大聯盟MLB球員能否參賽引發關注。 美聯社
2028年洛杉磯奧運將納入棒球項目，美國職棒大聯盟MLB球員能否參賽引發關注。 美聯社

2028年洛杉磯奧運將納入棒球項目，美國職棒大聯盟MLB球員能否參賽引發關注，日籍好手大谷翔平和哈波（Bryce Harper）等球星紛紛表態希望征戰奧運。

「華爾街日報」報導，大聯盟從未允許球員參加奧運，拒絕為這個不會直接為球隊老闆帶來收入的賽事暫停球季。

然而在今年巴黎奧運缺席的棒球項目將於2028年重返奧運殿堂，令人不禁想像來自美國、多明尼加、日本和委內瑞拉的超級巨星齊聚一堂爭奪金牌的景象，但前提是大聯盟放行球員參賽。

大聯盟最受歡迎的球員大谷翔平上個月告訴「運動畫刊」（Sports Illustrated）：「我想打奧運。事實上也會有非棒球迷觀看比賽，我認為這對棒球產業來說會是非常好的事。」

大谷希望能代表日本隊打奧運。 美聯社
大谷希望能代表日本隊打奧運。 美聯社

他不是唯一一位表態支持的最有價值球員（MVP）得主。哈波花了近一年公開遊說大聯盟參與盛會。「法官」賈吉（Aaron Judge）先前表示，參加奧運「一直是個夢想」。

美國棒球協會（USA Baseball）執行長塞勒（PaulSeiler）說：「球員對此感興趣，充分證明他們可能有辦法解決這個問題。」

找到願意加入的球員很容易，困難的是說服他們的老闆。

北美職業冰球聯盟NHL過去曾為了奧運停賽兩週多。對於大聯盟來說，這很可能太長，因為每季通常要在約180天內打162場比賽。

為了解決這個問題，目前的計畫是只讓6隊參加奧運，所有比賽都在5到6天內進行，希望縮短賽程對大聯盟的決策層來說更具吸引力。

還有其他問題，例如球員手肘受傷手術風險。而且也需要確定誰來支付保險費用。

儘管存在潛在的障礙，大聯盟主席曼佛瑞德（RobManfred）表示，他「對這個議題持開放態度」。曼佛瑞德今年稍早曾邀請洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼（Casey Wasserman）向球隊老闆分享他對於大聯盟球員如何能參加奧運的想法。

曼佛瑞德說：「他非常有說服力。」

棒球在1992年正式成為奧運項目，2000年起開放職業球員參賽。棒球項目在2008年北京奧運過後被剔除，直到2021年東京奧運才又列入。

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

MLB／道奇先發全敲安炸4轟取5連勝 大谷翔平連2天開轟

MLB／貝茲歸隊不一樣 大谷翔平連兩場開轟

MLB／大谷翔平敲三壘打但得點圈4支0 教頭直言：太想揮大棒

MLB／日媒記者揭秘大谷翔平與妻子相識過程 2周內偶遇3次

相關新聞

衰捲性別風波！阿爾及利亞拳后要告JK羅琳、馬斯克

阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運捲入性別風波飽受爭議，日前就網路霸凌正式向巴黎檢察官辦公室提交...

奧運桌球／王楚欽再度強調輸球是實力問題 教練曝孫穎莎會翻他白眼

中國大陸「世界球王」王楚欽在巴黎奧運桌球男單爆冷止步32強，外界認為與主拍被踩爛，只能使用備用拍有關，不過王楚欽昨天於直播再度強調是自己實力不足。 本屆王楚欽參加混雙、男單和男團賽事，當他與搭檔

棒球重返洛杉磯奧運 大谷翔平、哈波等球星希望參賽

2028年洛杉磯奧運將納入棒球項目，美國職棒大聯盟MLB球員能否參賽引發關注，日籍好手大谷翔平和哈波（Bryce Har...

巴黎奧運／美國女力崛起！本屆金牌65％由女性奪下

2024巴黎奧運實踐性別平等，女性參賽比例來到50%。美國本屆拿下40面金牌，其中有65%來自女運動員。 美國金牌數與中國大陸並列第一，共摘下126面獎牌則創隊史單屆最多紀錄，592名運動員中有

巴黎奧運／美國滑板選手怨獎牌才到手就變質 官方承諾換發

巴黎奧運閉幕，總計頒發數百枚獎牌給獲獎選手，但美國滑板好手休斯頓上傳所獲頒的銅牌已變質的圖文，巴黎奧運發言人說，將了解獎...

奧運田徑／百米金牌萊爾斯遭批裝病 NFL球星不滿嗆：我會跑贏他

美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）在奧運100公尺項目奪得金牌，不過200公尺時卻因確診僅奪銅牌。而他過去時常惹出爭議，讓NFL海豚接球員希爾（Tyreek Hill）不僅質疑他只是在裝病，甚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。