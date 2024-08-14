棒球重返洛杉磯奧運 大谷翔平、哈波等球星希望參賽

2028年洛杉磯奧運將納入棒球項目，美國職棒大聯盟MLB球員能否參賽引發關注，日籍好手大谷翔平和哈波（Bryce Harper）等球星紛紛表態希望征戰奧運。

「華爾街日報」報導，大聯盟從未允許球員參加奧運，拒絕為這個不會直接為球隊老闆帶來收入的賽事暫停球季。

然而在今年巴黎奧運缺席的棒球項目將於2028年重返奧運殿堂，令人不禁想像來自美國、多明尼加、日本和委內瑞拉的超級巨星齊聚一堂爭奪金牌的景象，但前提是大聯盟放行球員參賽。

大聯盟最受歡迎的球員大谷翔平上個月告訴「運動畫刊」（Sports Illustrated）：「我想打奧運。事實上也會有非棒球迷觀看比賽，我認為這對棒球產業來說會是非常好的事。」

大谷希望能代表日本隊打奧運。 美聯社

他不是唯一一位表態支持的最有價值球員（MVP）得主。哈波花了近一年公開遊說大聯盟參與盛會。「法官」賈吉（Aaron Judge）先前表示，參加奧運「一直是個夢想」。

美國棒球協會（USA Baseball）執行長塞勒（PaulSeiler）說：「球員對此感興趣，充分證明他們可能有辦法解決這個問題。」

找到願意加入的球員很容易，困難的是說服他們的老闆。

北美職業冰球聯盟NHL過去曾為了奧運停賽兩週多。對於大聯盟來說，這很可能太長，因為每季通常要在約180天內打162場比賽。

為了解決這個問題，目前的計畫是只讓6隊參加奧運，所有比賽都在5到6天內進行，希望縮短賽程對大聯盟的決策層來說更具吸引力。

還有其他問題，例如球員手肘受傷手術風險。而且也需要確定誰來支付保險費用。

儘管存在潛在的障礙，大聯盟主席曼佛瑞德（RobManfred）表示，他「對這個議題持開放態度」。曼佛瑞德今年稍早曾邀請洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼（Casey Wasserman）向球隊老闆分享他對於大聯盟球員如何能參加奧運的想法。

曼佛瑞德說：「他非常有說服力。」

棒球在1992年正式成為奧運項目，2000年起開放職業球員參賽。棒球項目在2008年北京奧運過後被剔除，直到2021年東京奧運才又列入。