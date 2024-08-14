巴黎奧運／美國女力崛起！本屆金牌65％由女性奪下

2024巴黎奧運實踐性別平等，女性參賽比例來到50%。美國本屆拿下40面金牌，其中有65%來自女運動員。

美國金牌數與中國大陸並列第一，共摘下126面獎牌則創隊史單屆最多紀錄，592名運動員中有257人拿到獎牌。

這126面獎牌有69面是女性拿到，40面金牌中有26面是女性，比例高達65%。另外，男女混合團體項目美國拿下6面獎牌。事實上，美國女運動員在上屆東京奧運表現就很出色，113面獎牌中，女性拿到66面獎牌。

巴黎奧運共13名美國運動員拿下多面金牌，其中有10人是女性，包含體操天后拜爾絲（Simone Biles）、游泳「女飛魚」雷德基（Katie Ledecky）和田徑高材生湯瑪絲（Gabby Thomas）。