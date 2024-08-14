衰捲性別風波！阿爾及利亞拳后要告JK羅琳、馬斯克

阿爾及利亞拳后克莉芙（Imane Khelif）在巴黎奧運捲入性別風波飽受爭議，日前就網路霸凌正式向巴黎檢察官辦公室提交訴狀，被告名單中點名《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）與科技鉅子馬斯克（Elon Musk）。

克莉芙委任律師布迪（Nabil Boudi）向雜誌《綜藝》（Variety ）透露，此次訴訟對象是社群媒體X，依據法國法律意味著是身分不明的人，「確保檢方擁有充分自由度調查所有可能涉案人士」，包含匿名寫下仇恨言論的社群使用者。

另外，布迪提到訴狀也點名JK羅琳和馬斯克等爭議人物，而美國前總統川普也有發表相關貼文，屆時也會是調查的一部分。

每日郵報報導，JK羅琳在X上張貼一張克莉芙與義大利拳手卡里尼（Angela Carini）對打照片，指稱克莉芙是男人，「享受著女性對手剛剛被他擊中頭部的痛苦」；馬斯克轉貼游泳運動員蓋恩斯（Riley Gaines）說「男人不屬於女子運動」的貼文，且寫下「當然」。

川普則是在自家媒體「真實社群」（Social Truth）發文，附上克莉芙與卡里尼比賽照片，並寫下「我會讓男人遠離女子運動！」

25歲的克莉芙日前風光摘下奧運女子拳擊66公斤級金牌，隨後便委請律師針對網路霸凌提告。