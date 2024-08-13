奧運田徑／百米金牌萊爾斯遭批裝病 NFL球星不滿嗆：我會跑贏他

美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）在奧運100公尺項目奪得金牌，不過200公尺時卻因確診僅奪銅牌。而他過去時常惹出爭議，讓NFL海豚接球員希爾（Tyreek Hill）不僅質疑他只是在裝病，甚至放話可以「跑贏他」。

萊爾斯過去曾發表NBA冠軍不是世界冠軍，他說道：「你知道讓我感到最受傷的是什麼嗎？我得看著NBA總冠軍賽，他們替自己冠上世界冠軍的頭銜。什麼世界冠軍？美國的？別誤會，我喜歡美國，但這不是全世界。」

在受訪中被問到該事件時，希爾直嗆：「我會在比賽中跑贏萊爾斯的，不會贏得很多，但我會擊敗他。」他甚至放話近期就能和萊爾斯進行一場比賽，「他說我們不是世界冠軍，那我們可以聊聊你最會的田徑。」事實上，希爾外號「獵豹」，曾在大學跑出100公尺9.98秒的超快成績，也有在2012年世青賽獲得過200公尺銅牌。

最後希爾也質疑萊爾斯在200公尺項目確診的真實性，「萊爾斯在這種情況下不能再說什麼了，他在裝病。」