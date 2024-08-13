全紅嬋家鄉成景點 遊客爆滿母親無奈「人太多不敢讓她回家」

奧運金牌得主、中國17歲跳水好手全紅嬋因為超強實力再加上私底下率真的可愛樣貌，成為場邊備受關注的亮點，返回中國時受到大批粉絲迎接，一度讓她難以招架。而她的故鄉邁合村也變成打卡景點，爺爺家甚至因為太多攤販進駐，成為「小吃一條街」。為了應付遊客，村裡連夜建造停車場，不過全紅嬋本人卻因此難有機會回村見家人。

全紅嬋爆紅後故鄉變成打卡景點，爺爺家甚至因為太多攤販進駐，成為「小吃一條街」。 翻攝自微博

根據陸媒報導，全紅嬋奪金後，中國各地跳水迷前往她的老家打卡。有網友就拍下相關影片，眼見全紅嬋爺爺家的院子門口有許多人擠在拍照打卡，圍牆一側則擺放背板寫道「朋友，邁合村歡迎你」。

爆增的遊客也衍生問題，居民羅先生表示，村內本來供遊客停車使用的空地難以負荷人流，「緊急增設了幾處停車場，但也很快就被停滿，現在村裡有加派人手維護秩序。」而隨著遊客增加，村裡開始出現攤販。村委會指出，小吃攤越擺越多，全紅嬋的爺爺家門口變成「小吃一條街」，「我們現在每天都會打掃環境，有時要忙到深夜。」

全紅嬋家鄉邁合村。 翻攝自微博

全紅嬋本人也因為出名反而難有機會回家見見親人，她的媽媽無奈說道：「不敢讓她在家裡，太多人來了，她過年也沒回家，只能經常透過視訊跟我聊天。」