奧運霹靂舞／澳洲女將「袋鼠舞」讓愛黛兒笑瘋 評審說明0分原因

澳洲霹靂舞女將瑞根（Rachael Gunn）在巴黎奧運分組賽創下3戰全0分紀錄，因創意「袋鼠舞」爆紅，連英國歌后愛黛兒（Adele）都注意到，瑞根表示自己體能和動作無法與其他選手相比，主要以創意取勝。

霹靂舞採單挑與裁判投票制度，每一輪都沒有裁判把票投給她，比分都是18：0。瑞根擁有博士學位，不過他被大學教授戴維斯（Megan Davis）質疑故意拿0分，「花納稅人的錢做學術研究，並故意在3輪比賽得0分，這一點也不好笑，也不是志在參加，這對其他選手很不尊重。」

美聯社撰文指出，瑞根的表現讓霹靂舞公信力在奧運被質疑，「瑞根試圖以袋鼠舞傳達澳洲形象，但霹靂舞不是澳洲的文化，就像沒有人會在台上跳芭蕾舞，瑞根的動作讓全場尷尬。」

Esta es Rachael Gunn, tiene un doctorado en movimiento cultural y convencio a Australia de que le paguen el viaje a los juegos olimpicos de paris

Participó en break dance y Saco 0 puntos

En mis libros la puta cabra 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/lnhUIUOuUE — ElBuni (@therealbuni) 2024年8月10日

賽事裁判MGbility向媒體說明瑞根0分原因：「霹靂舞與嘻哈社群都會支持她，她想帶來原創元素呈現她的國家。我們支持她，我們評分系統有5個標準，只是她的水準不如其他選手，單純是她對手表現更好，而不是她特別差。有人質疑她如何進入奧運，她是透過大洋洲資格賽。」

英國歌后愛黛兒也在演唱會上提到瑞根的舞蹈，「我覺得這是整個奧運最棒的事，有人看見那位跳霹靂舞的女士嗎？我以前不知道霹靂舞是奧運項目，這真的太棒了。」愛黛兒透露她和朋友們已經笑了24小時，岡恩的舞蹈讓她非常開心。