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奧運會旗抵2028主辦城洛杉磯 需克服塞車與遊民問題

中央社／ 洛杉磯12日綜合外電報導
洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）搭乘機身繪有棕櫚樹和「2028洛杉磯」標誌的達美航空（Delta Air Lines）飛機降落洛杉磯國際機場。 美聯社
洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）搭乘機身繪有棕櫚樹和「2028洛杉磯」標誌的達美航空（Delta Air Lines）飛機降落洛杉磯國際機場。 美聯社

奧運會旗今天抵達美國西岸大城洛杉磯，當地官員現在只有短短4年時間來籌辦能與本屆備受好評的巴黎奧運媲美的2028年洛杉磯奧運，然而這座城市的塞車和遊民問題仍須克服。

綜合法新社和路透社報導，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）搭乘機身繪有棕櫚樹和「2028洛杉磯」標誌的達美航空（Delta Air Lines）飛機降落洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）時，停機坪擴音器響起已故嘻哈傳奇歌手「吐派克」（Tupac Shakur）的經典歌曲California Love。巴斯在多名美國運動員陪伴下手持五環會旗步下飛機。

巴斯告訴媒體：「要確保我們的城市和地區做好萬全準備，我們倍感壓力。」

她還說：「我們現在有了會旗，就看我們的了。我們洛杉磯有很多工作要做。」

在巴斯的飛機降落不久前，洛杉磯才發生規模4.6地震，這提醒著洛杉磯籌辦奧運可能會面臨到的獨特挑戰。

不過，最大的挑戰將莫過於交通問題。

上週末在巴黎奧運閉幕式上，巴斯概述了洛杉磯要打造一場「無車奧運」的計畫。

這項承諾充滿雄心抱負，因為在私人交通工具氾濫的洛杉磯，巨大的公路縱橫交織整座城市，塞車已是每天的家常便飯。

國際奧會（IOC）2017年將2028年奧運主辦權交付洛杉磯，屆時會是洛杉磯近代第3次主辦奧運，前兩次分別是在1932年和1984年。

巴斯承認，作為奧運主辦城市，巴黎的確設下了很高的門檻，洛杉磯的遊民問題將是需要克服的一大挑戰。但這座「天使之城」擁有一項其他城市無法比擬的世界級資產。

她在巴黎告訴路透社：「我們擁有好萊塢，所以我預料會有很多神奇的機會。」

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