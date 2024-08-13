奧運羽球／何冰嬌奪銀後宣布退出中國隊 未來只打國內賽

中國大陸羽球女將何冰嬌在巴黎奧運摘下女單銀牌，不過據BWF官網報導，她確定退出國家隊，未來不會參加國際賽，只打國內賽事。

現年27歲的何冰嬌世界排名第7，在巴黎奧運羽球女單殺進金牌戰，不敵南韓球后安洗瑩，拿下銀牌。不過她卻宣布不再打國際賽，BWF世界排名榜單已看不見她的名字。

本屆巴黎奧運何冰嬌在4強對上西班牙名將馬琳（Carolina Marin），沒想到瑪琳卻因傷遺憾退賽，何冰嬌站上頒獎台時，拿著西班牙徽章向瑪琳致意，感動無數球迷。

何冰嬌生涯戰績320勝121敗，2022年在德國公開賽、南韓大師賽、丹麥公開賽和法國公開賽奪冠，是中國女單史上首位在法國賽拿過2冠的選手。何冰嬌曾幫助中國隊奪下2次蘇迪曼盃混和團體賽冠軍，以及2次優霸盃女子團體賽冠軍。