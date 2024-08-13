快訊

收到簡訊「來門市門號月租扣100」超心動！網急阻止 內行人曝1招化解

中捷砍人案首調解破局！長髮哥與凶嫌父母未達共識 「賠償金僅一半」下周再開

希臘老左派經濟學家：人類已進入「雲端封建時代」

奧運羽球／何冰嬌奪銀後宣布退出中國隊 未來只打國內賽

聯合新聞網／ 綜合報導
何冰嬌。 美聯社
何冰嬌。 美聯社

中國大陸羽球女將何冰嬌在巴黎奧運摘下女單銀牌，不過據BWF官網報導，她確定退出國家隊，未來不會參加國際賽，只打國內賽事。

現年27歲的何冰嬌世界排名第7，在巴黎奧運羽球女單殺進金牌戰，不敵南韓球后安洗瑩，拿下銀牌。不過她卻宣布不再打國際賽，BWF世界排名榜單已看不見她的名字。

本屆巴黎奧運何冰嬌在4強對上西班牙名將馬琳（Carolina Marin），沒想到瑪琳卻因傷遺憾退賽，何冰嬌站上頒獎台時，拿著西班牙徽章向瑪琳致意，感動無數球迷。

何冰嬌生涯戰績320勝121敗，2022年在德國公開賽、南韓大師賽、丹麥公開賽和法國公開賽奪冠，是中國女單史上首位在法國賽拿過2冠的選手。何冰嬌曾幫助中國隊奪下2次蘇迪曼盃混和團體賽冠軍，以及2次優霸盃女子團體賽冠軍。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 身體不適取消出席活動 林郁婷IG道謝「很高興見到你們」
▪ 即刻恢復林郁婷世錦賽銅牌名譽 卓揆：頒國光獎章獎金
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ F-16伴飛、水門禮迎奧運中華隊 林郁婷很感動 吳詩儀說超帥的
▪ 她模仿麟洋配「聖筊」跪躺姿勢下場慘 釣出王齊麟親授7字箴言
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現

2024巴黎奧運 何冰嬌 巴黎奧運羽球

相關新聞

奧運棒球／WBSC影片預告回歸倒數 林哲瑄滑壘占據一角

巴黎奧運落幕，下一屆賽事將於美國洛杉磯登場，棒、壘球屆時也將重返五環殿堂，世界棒壘球總會（WBSC）今天發布影片，向球迷...

奧運射擊／因淡定神情爆紅 土耳其大叔隔空與馬斯克對話

土耳其51歲射擊大叔迪凱區（Yusuf Dikeç）在巴黎奧運因輕裝上陣，在網路上爆紅。他賽後受訪提到，大家都說他外表很冷靜，其實內心相當激動，億萬富豪馬斯克也與他互動。 據《路透》報導，迪凱區

奧運羽球／摘金收入仍不如海外好手 安洗瑩盼南韓羽協放寬這限制

南韓球后安洗瑩巴黎奧運奪金後，在記者會抨擊南韓羽協造成爭議，甚至引起政府介入，承諾將對羽協進行全面調查。而她近期接受《韓聯社》採訪時，再次提出不滿，希望羽協能放寬選手贊助相關限制。 安洗瑩日前在

奧運羽球／何冰嬌奪銀後宣布退出中國隊 未來只打國內賽

中國大陸羽球女將何冰嬌在巴黎奧運摘下女單銀牌，不過據BWF官網報導，她確定退出國家隊，未來不會參加國際賽，只打國內賽事。 現年27歲的何冰嬌世界排名第7，在巴黎奧運羽球女單殺進金牌戰，不敵南韓球

奧運田徑／「蟻人沒進過NBA總冠軍賽」 美百米金牌再爆爭議言論

今年奧運斬獲100公尺金牌和200公尺銅牌，美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）用速度震驚世界。不過除了實力，他也因為經常說出爭議言論受關注。先前曾質疑NBA冠軍不等於世界冠軍，6月接受《時代雜

印度人口最多本屆奧運卻未摘金 印媒：難接受但有收穫

巴黎奧運結束，全世界人口最多的印度未能摘金，讓印度媒體直言，1面金牌都沒有的表現令人難以接受，但也說這樣的成績已比里約奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。