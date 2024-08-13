奧運田徑／「蟻人沒進過NBA總冠軍賽」 美百米金牌再爆爭議言論

今年奧運斬獲100公尺金牌和200公尺銅牌，美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）用速度震驚世界。不過除了實力，他也因為經常說出爭議言論受關注。先前曾質疑NBA冠軍不等於世界冠軍，6月接受《時代雜誌》專訪時更是爆出一段與NBA新星愛德華（Anthony Edwards）的過節。

採訪中萊爾斯提到與愛迪達（Adidas）談判續約時發生的故事，當時愛迪達邀請他參加愛德華的新鞋發布會，並以此作為續約的誘因，讓他相當不解。「你們（愛迪達）想做什麼？」他說道：「你們想邀請我參加1個甚至沒打過NBA總冠軍賽的人的活動？一個你們根本不怎麼在乎的運動？然後你們還幫他出一雙鞋？無意冒犯，愛德華是厲害的運動員，這一年表現得很棒，我非常樂見他們看到他的潛力並幫他出鞋，因為他們知道他即將成為巨星。但我的問題是：他們怎麼會沒看到我的潛力？」

NBA新星愛德華(右)m 法新社

愛迪達對此言論拒絕做出回應，最後萊爾斯也在今年二月完成續約，據傳這份合約是自牙買加短跑名將波特（Usain Bolt）後價格最高的田徑選手合約。

日前萊爾斯也在個人社群發文闢謠：「有謠言傳出我沒去愛德華的球鞋發布會是因為他不配，他絕對值得擁有自己的球鞋，他是個很棒的選手。我沒辦法去是因為先前有事情安排，無法抽空，恭喜愛德華茲成為奧運冠軍！」