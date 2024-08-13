奧運羽球／摘金收入仍不如海外好手 安洗瑩盼南韓羽協放寬這限制

南韓球后安洗瑩巴黎奧運奪金後，在記者會抨擊南韓羽協造成爭議，甚至引起政府介入，承諾將對羽協進行全面調查。而她近期接受《韓聯社》採訪時，再次提出不滿，希望羽協能放寬選手贊助相關限制。

安洗瑩日前在記者會砲轟羽協忽視自身膝蓋傷勢、協會與選手彷彿是上下級、資源分配不均，更看重雙打選手等弊端。近期接受《韓聯社》訪問時她再次提出問題，希望羽協不要限制選手贊助和合約內容，放寬限制讓選手能自由獲得贊助。

安洗瑩2021年加入三星生命保險羽球隊，據韓媒推算目前年薪約6100萬韓元（約新台幣151萬），並且她上賽季贏得8座世界巡迴賽冠軍，獲得獎金62萬8020美元（約新台幣2053萬）。這次又摘下奧運金牌，理想中應該擁有高身價，但實際卻不然。

安洗瑩。 法新社

由於羽協球員合約管理限制，高中畢業生加入球隊首年，薪水不可超過5000萬韓元，到第3年為止，年薪漲幅每年不可超過7％。此外，南韓國內選手不能接受個人廣告商贊助，因此就算加上獎金，安洗瑩薪水還是不如國際賽場其他選手。以印度名將辛度（Pusarla Sindhu）為例，她去年靠場外贊助就賺進700萬美元，上季總收入為710萬美元。

雖然南韓羽球界相關人士理解安洗瑩的想法，但也點出羽球在南韓實屬冷門，限制無法避免。而且羽協官方贊助商是為整支球隊提供資源，若當中出現個人獲得贊助，那羽協將不可避免地減少幫忙。倘若協會贊助減少，將變向擠壓其球員手和青少年選手資源量。而羽協目前也正討論修改選手簽約金與合約上限。