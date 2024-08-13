快訊

監察院出手了！派員查柯文哲政治獻金申報爭議 最重恐挨罰120萬

旅遊注意！日警視廳提醒「到達景點先拍照」 一票人認同：緊急時難回想

3生肖女性天生旺子女！屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運羽球／摘金收入仍不如海外好手 安洗瑩盼南韓羽協放寬這限制

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓球后安洗瑩希望羽協能放寬選手贊助相關限制。 美聯社
南韓球后安洗瑩希望羽協能放寬選手贊助相關限制。 美聯社

南韓球后安洗瑩巴黎奧運奪金後，在記者會抨擊南韓羽協造成爭議，甚至引起政府介入，承諾將對羽協進行全面調查。而她近期接受《韓聯社》採訪時，再次提出不滿，希望羽協能放寬選手贊助相關限制。

安洗瑩日前在記者會砲轟羽協忽視自身膝蓋傷勢、協會與選手彷彿是上下級、資源分配不均，更看重雙打選手等弊端。近期接受《韓聯社》訪問時她再次提出問題，希望羽協不要限制選手贊助和合約內容，放寬限制讓選手能自由獲得贊助。

安洗瑩2021年加入三星生命保險羽球隊，據韓媒推算目前年薪約6100萬韓元（約新台幣151萬），並且她上賽季贏得8座世界巡迴賽冠軍，獲得獎金62萬8020美元（約新台幣2053萬）。這次又摘下奧運金牌，理想中應該擁有高身價，但實際卻不然。

安洗瑩。 法新社
安洗瑩。 法新社

由於羽協球員合約管理限制，高中畢業生加入球隊首年，薪水不可超過5000萬韓元，到第3年為止，年薪漲幅每年不可超過7％。此外，南韓國內選手不能接受個人廣告商贊助，因此就算加上獎金，安洗瑩薪水還是不如國際賽場其他選手。以印度名將辛度（Pusarla Sindhu）為例，她去年靠場外贊助就賺進700萬美元，上季總收入為710萬美元。

雖然南韓羽球界相關人士理解安洗瑩的想法，但也點出羽球在南韓實屬冷門，限制無法避免。而且羽協官方贊助商是為整支球隊提供資源，若當中出現個人獲得贊助，那羽協將不可避免地減少幫忙。倘若協會贊助減少，將變向擠壓其球員手和青少年選手資源量。而羽協目前也正討論修改選手簽約金與合約上限。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 身體不適取消出席活動 林郁婷IG道謝「很高興見到你們」
▪ 即刻恢復林郁婷世錦賽銅牌名譽 卓揆：頒國光獎章獎金
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ F-16伴飛、水門禮迎奧運中華隊 林郁婷很感動 吳詩儀說超帥的
▪ 她模仿麟洋配「聖筊」跪躺姿勢下場慘 釣出王齊麟親授7字箴言
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現

2024巴黎奧運 巴黎奧運羽球

相關新聞

奧運棒球／WBSC影片預告回歸倒數 林哲瑄滑壘占據一角

巴黎奧運落幕，下一屆賽事將於美國洛杉磯登場，棒、壘球屆時也將重返五環殿堂，世界棒壘球總會（WBSC）今天發布影片，向球迷...

奧運射擊／因淡定神情爆紅 土耳其大叔隔空與馬斯克對話

土耳其51歲射擊大叔迪凱區（Yusuf Dikeç）在巴黎奧運因輕裝上陣，在網路上爆紅。他賽後受訪提到，大家都說他外表很冷靜，其實內心相當激動，億萬富豪馬斯克也與他互動。 據《路透》報導，迪凱區

奧運羽球／摘金收入仍不如海外好手 安洗瑩盼南韓羽協放寬這限制

南韓球后安洗瑩巴黎奧運奪金後，在記者會抨擊南韓羽協造成爭議，甚至引起政府介入，承諾將對羽協進行全面調查。而她近期接受《韓聯社》採訪時，再次提出不滿，希望羽協能放寬選手贊助相關限制。 安洗瑩日前在

與巴黎同為第3度辦奧運 下屆洛杉磯受矚目

巴黎奧運結束後，目光都轉移到下一屆的洛杉磯奧運！ 與巴黎相同，洛杉磯也將迎來第3度夏季奧運，主打永續發展理念，表示不需特別為奧運砸錢蓋新建築，多個現有體育館已被點名使用。洛杉磯奧運將迎回老項目：棒壘

阿爾及利亞奧運金牌女拳手返國 民眾高呼「克莉芙萬歲」

甫贏得巴黎奧運女子拳擊66公斤級金牌的阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）今天返回首都阿爾及爾，在機場受到英...

到巴黎前就決定了！英國「跳水王子」戴利宣布退休多陪家人

因為兒子一句「想看爸爸奧運比賽」，英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）改變退休想法，巴黎奧運成「五朝元老」的他和搭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。