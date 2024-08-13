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奧運射擊／因淡定神情爆紅 土耳其大叔隔空與馬斯克對話

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其51歲射擊大叔迪凱區。 法新社
土耳其51歲射擊大叔迪凱區。 法新社

土耳其51歲射擊大叔迪凱區（Yusuf Dikeç）在巴黎奧運因輕裝上陣，在網路上爆紅。他賽後受訪提到，大家都說他外表很冷靜，其實內心相當激動，億萬富豪馬斯克也與他互動。

據《路透》報導，迪凱區與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）在男女混合團體10公尺空氣槍拿到銀牌，迪凱區當時手插口袋的淡定神情在網路上爆紅，因身上沒有專業裝備，被封為「無課金大叔」。

不過迪凱區談到比賽心境時透露，「大家都說我看起來很冷靜，其實我內心有風暴在肆虐。射擊姿態代表著公平、簡單、明瞭且自然的奧林匹克精神，這就是為什麼有這麼多人關注。」

迪凱區也在社群網站X與網友互動，他曾曬出自己在奧運舉槍照，並點名馬斯克，「嗨伊隆，你認為未來機器人能手插口袋，在奧運贏下獎牌嗎？在文化之都伊斯坦堡討論這個問題怎麼樣？」

貼文破4500萬瀏覽，馬斯克也現身回應，「機器人每次都會命中靶心」，「我很期待拜訪伊斯坦堡，那是世界最偉大的城市之一」。

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