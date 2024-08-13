快訊

收到簡訊「來門市門號月租扣100」超心動！網急阻止 內行人曝1招化解

中捷砍人案首調解破局！長髮哥與凶嫌父母未達共識 「賠償金僅一半」下周再開

希臘老左派經濟學家：人類已進入「雲端封建時代」

印度人口最多本屆奧運卻未摘金 印媒：難接受但有收穫

中央社／ 新德里13日專電
巴黎奧運結束，全世界人口最多的印度卻0金坐收。 路透
巴黎奧運結束，全世界人口最多的印度卻0金坐收。 路透

巴黎奧運結束，全世界人口最多的印度未能摘金，讓印度媒體直言，1面金牌都沒有的表現令人難以接受，但也說這樣的成績已比里約奧運時好太多，一語道盡各方心中的五味雜陳。

2024巴黎奧運一共有206個國家或地區選手參賽，最終有91個代表隊有獎牌進帳，美國以40金、44銀、42銅，共126面獎牌高居第1，台灣以2金、5銅共7面獎牌位居第35名，印度獲得1銀、5銅共6面獎牌，排名第71名。

印度人口超越14億，是全世界人口最多的地方，這次無法奪金，6面獎牌的結果與近期相較，無法超越上屆2020東京奧運1金、2銀、4銅共7面獎牌的成績，但優於2016里約奧運只獲兩面獎牌的表現。

今日印度（India Today）報導直言，比較全球各地人口數與獎牌數的關係，可以發現印度在體育發展這條路上，還有很長的路要走。

根據今日印度統計，這次巴黎奧運中，人口3.3億的美國拿下40金在內的126面獎牌，等於每264萬人就可奪得1面獎牌，獎牌榜排名第2的中國，每1560萬人中就有1人獲得獎牌，獲得20面獎牌的巴西，每1015萬人就能產出1面獎牌，人口5565萬的肯亞獲11面獎牌，等於每444萬人就能拿下一面獎牌。

事實上，印度政府為了巴黎奧運，過去3年投入47億盧比（約新台幣18億元），比過去準備任何一屆奧運時的花費都還要高，但經費集中在菁英運動員，基層則仍須更多關注和支持。

這次巴黎奧運，印度其實有奪金機會，但角力女將弗加特（Vinesh Phogat）因體重超重0.1公斤遭判失格無緣爭金，而上屆東京奧運男子標槍奪金的邱普拉（Neeraj Chopra）在巴基斯坦選手納丁（ArshadNadeem）擲出打破奧運紀錄的92公尺97後只能屈居銀牌，讓印度的金牌夢破滅，都是印度金牌難產的因素。

印度時報（Times of India, TOI）指出，印度代表隊在羽球、拳擊、射箭上的表現令人失望，因為這些項目被認為有奪牌希望。

此外，印度拳擊選手博格漢（LovlinaBorgohain）、戴夫（Nishant Dev）距離獎牌都只差一步，射擊隊的赫克（Manu Bhaker）、巴布塔（ArjunBabuta）等也有一樣的遭遇，羽球選手森恩（Lakshya Sen）、上屆奧運舉重銀牌得主向努（Mirabai Chanu）同樣僅差一步就能站上頒獎牌。

總括來說，印度在巴黎奧運另有6次可能奪牌的機會，這讓人看見印度體育的進步，但也令人看見成功與失敗間微小卻巨大的鴻溝，不過這些選手雖然這次沒能奪牌，但已展現能站上頒獎台的潛力。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 身體不適取消出席活動 林郁婷IG道謝「很高興見到你們」
▪ 即刻恢復林郁婷世錦賽銅牌名譽 卓揆：頒國光獎章獎金
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ F-16伴飛、水門禮迎奧運中華隊 林郁婷很感動 吳詩儀說超帥的
▪ 她模仿麟洋配「聖筊」跪躺姿勢下場慘 釣出王齊麟親授7字箴言
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現

延伸閱讀

奧運籃球／美男籃銀河艦隊何時籌建？KD：詹皇去年就開始組團

到巴黎前就決定了！英國「跳水王子」戴利宣布退休多陪家人

歡迎奧運中華英雄 新北周四辦榮耀簽名會

林郁婷印度世錦賽銅牌國光獎章 卓榮泰：最快速度補發

相關新聞

奧運棒球／WBSC影片預告回歸倒數 林哲瑄滑壘占據一角

巴黎奧運落幕，下一屆賽事將於美國洛杉磯登場，棒、壘球屆時也將重返五環殿堂，世界棒壘球總會（WBSC）今天發布影片，向球迷...

奧運射擊／因淡定神情爆紅 土耳其大叔隔空與馬斯克對話

土耳其51歲射擊大叔迪凱區（Yusuf Dikeç）在巴黎奧運因輕裝上陣，在網路上爆紅。他賽後受訪提到，大家都說他外表很冷靜，其實內心相當激動，億萬富豪馬斯克也與他互動。 據《路透》報導，迪凱區

奧運羽球／摘金收入仍不如海外好手 安洗瑩盼南韓羽協放寬這限制

南韓球后安洗瑩巴黎奧運奪金後，在記者會抨擊南韓羽協造成爭議，甚至引起政府介入，承諾將對羽協進行全面調查。而她近期接受《韓聯社》採訪時，再次提出不滿，希望羽協能放寬選手贊助相關限制。 安洗瑩日前在

奧運羽球／何冰嬌奪銀後宣布退出中國隊 未來只打國內賽

中國大陸羽球女將何冰嬌在巴黎奧運摘下女單銀牌，不過據BWF官網報導，她確定退出國家隊，未來不會參加國際賽，只打國內賽事。 現年27歲的何冰嬌世界排名第7，在巴黎奧運羽球女單殺進金牌戰，不敵南韓球

奧運田徑／「蟻人沒進過NBA總冠軍賽」 美百米金牌再爆爭議言論

今年奧運斬獲100公尺金牌和200公尺銅牌，美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）用速度震驚世界。不過除了實力，他也因為經常說出爭議言論受關注。先前曾質疑NBA冠軍不等於世界冠軍，6月接受《時代雜

印度人口最多本屆奧運卻未摘金 印媒：難接受但有收穫

巴黎奧運結束，全世界人口最多的印度未能摘金，讓印度媒體直言，1面金牌都沒有的表現令人難以接受，但也說這樣的成績已比里約奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。