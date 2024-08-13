印度人口最多本屆奧運卻未摘金 印媒：難接受但有收穫

巴黎奧運結束，全世界人口最多的印度未能摘金，讓印度媒體直言，1面金牌都沒有的表現令人難以接受，但也說這樣的成績已比里約奧運時好太多，一語道盡各方心中的五味雜陳。

2024巴黎奧運一共有206個國家或地區選手參賽，最終有91個代表隊有獎牌進帳，美國以40金、44銀、42銅，共126面獎牌高居第1，台灣以2金、5銅共7面獎牌位居第35名，印度獲得1銀、5銅共6面獎牌，排名第71名。

印度人口超越14億，是全世界人口最多的地方，這次無法奪金，6面獎牌的結果與近期相較，無法超越上屆2020東京奧運1金、2銀、4銅共7面獎牌的成績，但優於2016里約奧運只獲兩面獎牌的表現。

今日印度（India Today）報導直言，比較全球各地人口數與獎牌數的關係，可以發現印度在體育發展這條路上，還有很長的路要走。

根據今日印度統計，這次巴黎奧運中，人口3.3億的美國拿下40金在內的126面獎牌，等於每264萬人就可奪得1面獎牌，獎牌榜排名第2的中國，每1560萬人中就有1人獲得獎牌，獲得20面獎牌的巴西，每1015萬人就能產出1面獎牌，人口5565萬的肯亞獲11面獎牌，等於每444萬人就能拿下一面獎牌。

事實上，印度政府為了巴黎奧運，過去3年投入47億盧比（約新台幣18億元），比過去準備任何一屆奧運時的花費都還要高，但經費集中在菁英運動員，基層則仍須更多關注和支持。

這次巴黎奧運，印度其實有奪金機會，但角力女將弗加特（Vinesh Phogat）因體重超重0.1公斤遭判失格無緣爭金，而上屆東京奧運男子標槍奪金的邱普拉（Neeraj Chopra）在巴基斯坦選手納丁（ArshadNadeem）擲出打破奧運紀錄的92公尺97後只能屈居銀牌，讓印度的金牌夢破滅，都是印度金牌難產的因素。

印度時報（Times of India, TOI）指出，印度代表隊在羽球、拳擊、射箭上的表現令人失望，因為這些項目被認為有奪牌希望。

此外，印度拳擊選手博格漢（LovlinaBorgohain）、戴夫（Nishant Dev）距離獎牌都只差一步，射擊隊的赫克（Manu Bhaker）、巴布塔（ArjunBabuta）等也有一樣的遭遇，羽球選手森恩（Lakshya Sen）、上屆奧運舉重銀牌得主向努（Mirabai Chanu）同樣僅差一步就能站上頒獎牌。

總括來說，印度在巴黎奧運另有6次可能奪牌的機會，這讓人看見印度體育的進步，但也令人看見成功與失敗間微小卻巨大的鴻溝，不過這些選手雖然這次沒能奪牌，但已展現能站上頒獎台的潛力。