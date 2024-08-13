阿爾及利亞奧運金牌女拳手返國 民眾高呼「克莉芙萬歲」

甫贏得巴黎奧運女子拳擊66公斤級金牌的阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）今天返回首都阿爾及爾，在機場受到英雄式歡迎。她說，她為阿爾及利亞女性贏得了勝利。

法新社報導，克莉芙在爭奪金牌的過程中成了性別爭議中心，她今天和女子體操金牌得主尼慕爾（Kaylia Nemour）及男子田徑800公尺銅牌得主塞傑提（Djamel Sedjati）一同抵達機場後，向等待的民眾展示獎牌。

民眾開心高呼「克莉芙萬歲」。

克莉芙今天和女子體操金牌得主尼慕爾（左2）及男子田徑800公尺銅牌得主塞傑提（右）一同抵達機場 歐新社

克莉芙表示：「答案就在每場比賽的結果中，我想展現女性的表現力和存在感，特別是阿爾及利亞女性。」

爭議始於國際拳擊總會（IBA）聲稱克莉芙與台灣選手林郁婷未通過去年世界錦標賽女子賽事的資格測試。測試內容未經具體說明，且國際拳擊總會已被永久禁止參與奧運。

25歲的克莉芙今天表示，她想「感謝阿爾及利亞人在這場磨難中支持我，給我力量」。

「阿爾及利亞女性是全世界的榜樣和典範…我們恢復了阿爾及利亞的榮譽，讓阿爾及利亞國旗在巴黎飄揚，這是最重要的事。」