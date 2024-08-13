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與巴黎同為第3度辦奧運 下屆洛杉磯受矚目

台灣醒報／ 台北報導
湯姆克魯斯空降到巴黎奧運閉幕式會場，並帶著奧運會旗「前往」洛杉磯。記者季相儒／攝影
湯姆克魯斯空降到巴黎奧運閉幕式會場，並帶著奧運會旗「前往」洛杉磯。記者季相儒／攝影

巴黎奧運結束後，目光都轉移到下一屆的洛杉磯奧運！

與巴黎相同，洛杉磯也將迎來第3度夏季奧運，主打永續發展理念，表示不需特別為奧運砸錢蓋新建築，多個現有體育館已被點名使用。洛杉磯奧運將迎回老項目：棒壘球，並納入新項目：板球、袋棍球、壁球、腰旗橄欖球等。至於洛杉磯最受擔憂的則是交通問題，當前交通體系很難負擔大量湧入的球迷。

永續發展理念奧運

根據《英國廣播公司》報導，在巴黎奧運畫下句點後，全球體育迷都不免俗期待著下一屆的2028洛杉磯奧運，洛杉磯與巴黎一樣，將會迎來第3度舉辦夏季奧運紀錄。

洛杉磯從申奧開始，就高喊永續發展的理念，認為體育文化深厚的城市，無需特別為奧運砸錢蓋新的永久建築，已有多個現有體育館已被點名使用，包含極具代表性的洛杉磯銀河足球隊的主場、洛杉磯紀念體育場，後者2度主辦美式足球超級盃的決賽、是南加大美足校隊的主場，也將像前兩屆洛杉磯奧運時，被用來舉辦田徑賽事。

另外還有些場地需要微調，像是SoFi體育場（NFL美足電光人與公羊的共同主場）就會被改建為游泳比賽的場地，預期能容納達38000人，將是史上最大的奧運游泳場館。而名校加州大學洛杉磯分校（UCLA）的學生宿舍也會被改造為選手村，提供訓練設施。

棒壘球回歸！

賽事部分，洛杉磯奧運必然迎回自己強項：棒壘球，同時也會納入多個首度入奧的項目，包含板球、袋棍球、壁球、腰旗橄欖球等，一些奧運新項目也會被保留，例如衝浪、滑板、運動攀登，比較可惜的是本屆巴奧新亮相的霹靂舞並未入選，畢竟霹靂舞文化來源就是美國。

而美國代表團的本土之星，外媒點名體操女王拜爾絲，雖然屆時這位體操史上最多獎牌的女王會年滿31歲，通常體操少有30歲以上的頂級選手，但為了在家鄉父老面前展現傳奇身手，拜爾絲很可能會選擇在洛杉磯上演最後一役。

最後是洛杉磯奧運最讓人擔憂的點：交通，作為全美數一數二的交通災難大城，每日人流就很常讓洛杉磯癱瘓，過去多次舉辦大型賽事都顯露這項難處，不被看好能負擔大量流入的全球體育迷。

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