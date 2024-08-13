巴黎奧運／選手得牌率50%！這國僅派14選手 高效奪2銀4銅

2024巴黎奧運在昨天凌晨舉辦閉幕式，正式畫下句點。中華隊共派出60名選手、參加16項賽事，為台灣帶來2金5銅的好成績。有網友發現，有一國只派出14名選手，卻總共抱回6面獎牌，得牌比例相當高。

一名網友在PTT發文表示，根據巴奧官網，北韓這次總共派出14名選手、參加7項賽事，最後拿到2銀4銅。原PO進一步指出，其中桌球項目是混合雙打，所以有2人得牌，也就是說總共拿6個獎項，但實際貢獻的有7人，得牌比例是50%，「北韓才是最猛的吧」。

不少網友玩笑表示，「人家拚的是命」、「人家是拿命在打，不能比好嗎」、「沒拿牌的就…」、「我們沒得牌都說沒關係，有參加就是肯定了，但北韓可不是這樣喔」、「他們沒拿牌回去就會被處分，所以沒拿牌的下一屆不會出現by脫北者回憶錄」。

也有人分析，「應該有中俄教練吧？」、「舉重好像藥檢沒過，不然更多？」、「哪有可能自訓，去中國代訓的啦」。