快訊

影／林郁婷身體不適取消母校行程 母心疼曝高壓訓練過程

專訪延遲40分才開始！馬斯克自薦1職位監督政府 川普樂喊歡迎

台南透天厝農機行惡火釀5死 消防局曝5大難搶救原因

巴黎奧運／選手得牌率50%！這國僅派14選手 高效奪2銀4銅

聯合新聞網／ 綜合報導
北韓女子雙人10公尺跳水選手趙珍美（左）、金姬燕（右）獲得銀牌。新華社
北韓女子雙人10公尺跳水選手趙珍美（左）、金姬燕（右）獲得銀牌。新華社

2024巴黎奧運在昨天凌晨舉辦閉幕式，正式畫下句點。中華隊共派出60名選手、參加16項賽事，為台灣帶來2金5銅的好成績。有網友發現，有一國只派出14名選手，卻總共抱回6面獎牌，得牌比例相當高。

一名網友在PTT發文表示，根據巴奧官網，北韓這次總共派出14名選手、參加7項賽事，最後拿到2銀4銅。原PO進一步指出，其中桌球項目是混合雙打，所以有2人得牌，也就是說總共拿6個獎項，但實際貢獻的有7人，得牌比例是50%，「北韓才是最猛的吧」。

不少網友玩笑表示，「人家拚的是命」、「人家是拿命在打，不能比好嗎」、「沒拿牌的就…」、「我們沒得牌都說沒關係，有參加就是肯定了，但北韓可不是這樣喔」、「他們沒拿牌回去就會被處分，所以沒拿牌的下一屆不會出現by脫北者回憶錄」。

也有人分析，「應該有中俄教練吧？」、「舉重好像藥檢沒過，不然更多？」、「哪有可能自訓，去中國代訓的啦」。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷為何走上拳擊路？ 因為家庭困境 她曾說：想保護媽媽
▪ 王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ 奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了
▪ 巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

因遭霸凌開始學拳擊 恩甘巴書寫歷史 為難民隊贏得首面獎牌

奧運網球／傳奇返鄉！塞爾維亞迎接選手榮歸 約帥高舉金牌共襄盛舉

奧運拳擊／林郁婷不提告：金牌已證明自己

巴黎奧運／日本延續上屆地主國氣勢奪20金 獎牌榜列第3

相關新聞

巴黎奧運／選手得牌率50%！這國僅派14選手 高效奪2銀4銅

2024巴黎奧運在昨天凌晨舉辦閉幕式，正式畫下句點。中華隊共派出60名選手、參加16項賽事，為台灣帶來2金5銅的好成績。有網友發現，有一國只派出14名選手，卻總共抱回6面獎牌，得牌比例相當高。

台灣人參與巴黎奧運志工 用最美風景推國民外交

巴黎奧運志工計畫邀請逾5萬名來自世界各地的志工共同用熱情協助賽事進行，其中包括不少台灣人。台灣志工告訴中央社，台灣最美風...

奧運網球／傳奇返鄉！塞爾維亞迎接選手榮歸 約帥高舉金牌共襄盛舉

網壇傳奇球星約克維奇（Novak Djokovic）日前在巴黎奧運男單項目摘下金牌，成為史上第5位球員達成生涯「金滿貫」。與其他奧運選手回到故鄉塞爾維亞後，他們受到全國人民熱情招呼，甚至還舉辦慶祝會，

巴黎奧運／阿湯哥從天而降 洛杉磯接辦奧運

巴黎奧運昨天閉幕，中華代表團今年閉幕式由「大滿貫拳后」林郁婷和「田徑最速男」楊俊瀚擔任掌旗官。壓軸登場的奧運會旗交接儀式...

巴黎奧運／美女籃險勝摘金 獎牌榜四連霸

美國代表團二○一二年倫敦奧運起就是獎牌榜霸主，巴黎奧運靠壓軸登場的女籃金牌戰以六十七比六十六驚險擊敗地主法國，完成史無前...

巴黎奧運／為赴奧運圓夢下海成人平台 多名運動員經營OnlyFans籌款

儘管奧運創造數十億美元收入，大部分運動員仍得自掏腰包去參賽，一些選手使用GoFundMe募資，但愈來愈多人從主打成人內容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。