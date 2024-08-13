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巴黎奧運／阿湯哥天降 洛杉磯接辦奧運

聯合報／ 奧運採訪團／巴黎報導
巴黎奧運閉幕亮點是美國影星湯姆克魯斯從天而降，代表下屆奧運洛杉磯正式接棒。特派記者季相儒／攝影
巴黎奧運閉幕亮點是美國影星湯姆克魯斯從天而降，代表下屆奧運洛杉磯正式接棒。特派記者季相儒／攝影

巴黎奧運昨天閉幕，中華代表團今年閉幕式由「大滿貫拳后」林郁婷和「田徑最速男」楊俊瀚擔任掌旗官。壓軸登場的奧運會旗交接儀式中，美國影星湯姆克魯斯從天而降，騎重型機車帶著會旗離場後再度「空降」洛杉磯，象徵下屆奧運會主辦城市洛杉磯接棒。

巴黎奧運在開幕至閉幕歷經十七的賽程，昨天凌晨舉行閉幕式，我國代表團由林郁婷、楊俊瀚擔任閉幕式掌旗官，與各國掌旗官一同入場後，代表團其他成員與世界各國好手相繼進場，圍繞在以世界地圖為設計理念的主舞台邊。

在全場一同歡唱世界名曲「We Are the Champions」後，閉幕式進入一連串的表演活動，儀式的最後階段，巴黎奧會籌備會主席艾斯堂格、國際奧會主席巴赫也帶領代表難民隊的拳擊手恩甘巴、代表亞洲的中國大陸桌球球后孫穎莎、代表非洲的肯亞馬拉松傳奇基普柯吉、代表美洲的古巴角力傳奇洛培茲、代表歐洲的法國柔道名將希內和代表大洋洲的澳洲泳將麥肯伊一同上台接受喝采並致詞。

壓軸登場是巴黎市長伊達戈將奧運會旗透過巴赫轉交給洛杉磯市長巴斯和美國體操天后拜爾斯，在演唱完美國國歌後，湯姆克魯斯空降在法蘭西體育場，與各國運動員熱情互動，他隨後在舞台上拿取奧林匹克會旗後，騎上重型機車帥氣離場，現場也播放預錄的湯姆克魯斯空降在洛杉磯的影片，將奧運會旗正式「傳遞」到洛杉磯。

閉幕式尾聲是由今年獨攬四面金牌的法國泳將馬爾尚帶聖火登台，並在國際奧會主席巴赫宣布奧運閉幕後，與五大洲和難民隊運動員代表一同吹熄今年奧運聖火，象徵巴黎奧運正式落幕。

巴黎奧運閉幕，中華代表團由林郁婷（中）、楊俊瀚掌旗。特派記者季相儒／攝影
巴黎奧運閉幕，中華代表團由林郁婷（中）、楊俊瀚掌旗。特派記者季相儒／攝影

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