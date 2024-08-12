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巴黎奧運／日本延續上屆地主國氣勢奪20金 獎牌榜列第3

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
日本奧運代表團本屆巴黎奧運總共奪得20面金牌，高居獎牌排行榜第3。 路透
日本奧運代表團本屆巴黎奧運總共奪得20面金牌，高居獎牌排行榜第3。 路透

日本奧運代表團本屆巴黎奧運總共奪得20面金牌，高居獎牌排行榜第3，僅次於美國和中國，追平日本2021年舉辦東京奧運時的排名。

路透社報導，日本這次巴黎奧運總共派出409名選手，遠遠低於3年前東京奧運的552名選手，卻拿下了20面金牌，達成日本奧委會設下看似樂觀的目標。

尼爾森（Nielsen）旗下數據分析公司Gracenote原本預測，日本本屆奧運金牌數將減少至13面，獎牌榜排名第7。

結果日本奪下20面金牌，比預測多了7面，金牌數僅次於美國和中國，同時也領先地主國法國。法國以16面金牌排名第5，第4名則為澳洲。

日本奧運代表團副團長井上康生（Kosei Inoue）今天說，「我們創下了在海外奧運的最佳成績」，並指出日本選手在10個新項目贏得了獎牌。

他表示：「我們認為這是一大成就。」

奧運東道主通常在之後的奧運中奪牌數會增加，這是因為主辦奧運期間在體育競技上的巨大投資。

英國和巴西皆然，兩國奪牌數分別在倫敦2012年和里約2016年奧運結束後有所增加，雖然金牌並未隨之增加。

不過，日本巴黎奧運的總獎牌數並沒有增加，本屆總獎牌數45面，低於東京奧運的58面。日本代表團團長尾縣貢表示，東奧的耀眼表現是特例。

他說：「我認為日本疫情期間在東京主辦奧運有優勢，當時（對外國人來說），要進入日本不太容易。」

尾縣貢認為日本代表團在巴黎奧運的傑出表現，歸功於政府持續在體育方面的投資，以及國家體育協會間的資訊交流，並指出擊劍項目就是這些努力的成果。

尾縣貢表示，展望未來，日本必須利用資訊科技來提高比賽表現，「我們必須思考一旦晉級4強，要如何登上頒獎台，以及一旦進入決賽階段後如何有更好的競技表現」。

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