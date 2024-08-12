巴黎奧運／誇張！獎牌不到十天就掉漆 有人則剛拿金牌就忘在Uber上
據大陸「新浪體育」報導，於本屆奧運獲得滑板項目銅牌的美國選手休士頓(Nyjah Huston)，發布影片說明本屆奧運銅牌品質有問題，才到手獎牌不到十天的時間就已經變色，「感覺品質顯然沒有想像的好，看起來很粗糙，甚至正面也是如此。表面開始脫落，奧運獎牌可能需要提高一點品質。 」
另外，據網路媒體報導，提供乘車服務的Uber，公布在巴黎奧運期間一些有趣的統計數據，包括最特殊的遺失物，就是奧運金牌，甚至也有一名柔道選手把比賽的衣服忘在車上。
而法國與美國運動員是最容易最容易遺忘物品的國家，甚至有一些包含入場券的手機。所以報導結論是，奧運選手雖有超乎強人的體能，但心理上跟一般人是相同的，還是會健忘。
American skateboarder, Nyjah Huston who won Bronze at the Paris 2024 Olympics has reservations about the quality of the medal after a week in possession of it.😱— Sports Radio Brila FM (@Brilafm889) August 10, 2024
🎥 @nyjah pic.twitter.com/jT4tYmdb3X
degraded quality of Paris Olympics bronze medal after a week.— SAINT (@saint) August 9, 2024
Nyjah Huston, member of the USA skateboard team, raised concerns over the quality of the Olympic medals:
“these Olympic medals look good when they’re brand new, but after letting it sit on my skin with some sweat for… pic.twitter.com/7tDD9ZNhEL
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