巴黎奧運／誇張！獎牌不到十天就掉漆 有人則剛拿金牌就忘在Uber上

據大陸「新浪體育」報導,於本屆奧運獲得滑板項目銅牌的美國選手休士頓(Nyjah Huston),發布影片說明本屆奧運銅牌品質有問題,才到手獎牌不到十天的時間就已經變色,「感覺品質顯然沒有想像的好,看起來很粗糙,甚至正面也是如此。表面開始脫落,奧運獎牌可能需要提高一點品質。 」

另外,據網路媒體報導,提供乘車服務的Uber,公布在巴黎奧運期間一些有趣的統計數據,包括最特殊的遺失物,就是奧運金牌,甚至也有一名柔道選手把比賽的衣服忘在車上。

而法國與美國運動員是最容易最容易遺忘物品的國家,甚至有一些包含入場券的手機。所以報導結論是,奧運選手雖有超乎強人的體能,但心理上跟一般人是相同的,還是會健忘。

