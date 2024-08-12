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奧運籃球／曾遭俄關押10個月美國球星格林納奧運奪金落淚

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
美國女籃明星格林納。 歐新社
美國女籃明星格林納。 歐新社

美國女籃明星格林納（Brittney Griner）今天站在奧運頒獎台最頂端戴上金牌時，淚水伴隨著美國國歌，從她雙頰滑落，這是她在俄羅斯關押10個月期間無法想像的畫面。

路透社報導，現年33歲的格林納為美國女子職籃WNBA球員，休賽期間曾為俄羅斯球隊效力。2022年2月，她於莫斯科機場被發現行李中有大麻油電子菸匣，為此遭關押近10個月．即便她在美國獲准使用醫用大麻。

2022年12月，美俄進行受人矚目的換囚，美方釋放的俄國囚犯包括有「死亡商人」之稱的軍火商布特（Viktor Bout），格林納也在當時獲釋，並重返WNBA 2023年賽季。

今天的奧運女籃金牌戰中，美國隊以67比66打敗地主法國隊，比賽結束後，格林納說：「我沒想過自己可以站在這裡。」

格林納表示，國家奮力使她回國，讓她能在奧運場上，代表國家拿下金牌，她過去有幸在里約與東京奧運摘金，而本屆這枚金牌將具有特殊地位。

美國國家女籃隊教練芮夫（Cheryl Reeve）稱讚，格林納在這屆奧運表現很好。這是格林納在俄羅斯遭關押後首次出國。

芮夫指出：「當你看到格林納與團隊待在一起時，她表面上看起來沒事。但你知道她內心深處有很多事情。」

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