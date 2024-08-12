快訊

巴黎奧運／誇張！獎牌不到十天就掉漆 有人則剛拿金牌就忘在Uber上

台南嚴重車禍！成大校區外2車對撞 再衝騎樓釀1死4傷

獨／政院已發出人事公文 財政部下令公股董總確定本周三交接

奧運桌球／朝鮮桌球｢神秘組合｣被揭球拍不合規定 中國大陸裁判一招助化解危機

香港01／ 撰文：朱加樟
圖為7月29日，李正植（右）/金琴英在巴黎奧運會桌球混雙半決賽中。（新華社）
圖為7月29日，李正植（右）/金琴英在巴黎奧運會桌球混雙半決賽中。（新華社）

在巴黎奧運桌球比賽之中，朝鮮隊被譽為「神秘之師」，其中李正植和金琴英組合更在混雙取得銀牌，僅負中國的王楚欽和孫穎莎。

巴黎奧運會桌球項目的中國裁判吳飛接受新華社採訪時透露，混雙比賽時，她發現朝鮮乒乓球隊在賽前球拍不合規定，她提出一招幫助朝鮮桌球隊可以順利比賽。

報導指，中國裁判吳飛過去是桌球裁判員，這次在巴黎奧運會進入了裁判長團隊，成為巴黎奧運會桌球項目副裁判長，也是亞洲裁判長代表。

吳飛談「神秘之師」朝鮮隊時表示，可能因為他們參加國際賽事少，所以對球拍的器材要求不是太了解。混雙比賽時，她檢查拍子時發現，朝鮮隊球員球拍的包邊有太多蝴蝶牌的標誌，不符合只允許出現一個標誌的規定。她跟他們提了出來，二人很著急，不知道怎麼處理。

吳飛稱，當時她建議他們用Marker筆（又稱麥克筆）把包邊塗黑，只留一個蝴蝶標，他們照做了。比賽結束後，他們的領隊和翻譯專門來向她表示感謝。

延伸閱讀：

朝鮮桌球｢神秘組合｣原來正在中國大陸效力 教練：不玩手機5點起床

巴黎奧運／中國隊總結境外最佳成績稱突破 摘40金破9項奧運紀錄

文章授權轉載自《香港01》

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷為何走上拳擊路？ 因為家庭困境 她曾說：想保護媽媽
▪ 王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ 奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了
▪ 巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

相關新聞

編輯精選／巴黎奧運的精彩瞬間與運動員故事

台灣拳擊好手林郁婷，在巴黎奧運的拳擊女子57公斤級金牌戰，擊敗波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），奪得金牌。從出賽以來，林郁婷就被國際拳擊總會質疑其性別不符合參賽資格，引發一系列針對林郁婷性別的風波。林郁婷一路打進金牌戰，對戰土耳其的耶爾德茲（Esra Yıldız Kahraman，圖右紅衣）後，敗戰的耶爾德茲比出「X」手勢，暗示對林郁婷性別的質疑；金牌戰賽前，波蘭的塞琳梅塔個人IG也發出嘲笑林郁婷的限動（事後已刪除，塞琳梅塔也表示並非她本人所發，而是帳號的社群操作）。最終林郁婷奪下金牌，在頒獎台上，三人相擁，似是關於性別的風暴在此化解，這一幕也感動了無數觀眾。

奧運／女籃驚險奪金 美國閉幕前超車中國奪獎牌榜4連霸

美國代表團從2012年倫敦奧運後就是「最多金」團隊，巴黎奧運靠著壓軸登場的女籃金牌戰驚險1分差擊敗地主，收下賽會最後1面...

巴黎奧運／誇張！獎牌不到十天就掉漆 有人則剛拿金牌就忘在Uber上

據大陸「新浪體育」報導，於本屆奧運獲得滑板項目銅牌的美國選手休士頓(Nyjah Huston)，發布影片說明本屆奧運銅牌品質有問題，才到手獎牌不到十天的時間就已經變色，「感覺品質顯然沒有想像的好，看起

奧運籃球／曾遭俄關押10個月美國球星格林納奧運奪金落淚

美國女籃明星格林納（Brittney Griner）今天站在奧運頒獎台最頂端戴上金牌時，淚水伴隨著美國國歌，從她雙頰滑落...

奧運桌球／朝鮮桌球｢神秘組合｣被揭球拍不合規定 中國大陸裁判一招助化解危機

在巴黎奧運桌球比賽之中，朝鮮隊被譽為「神秘之師」，其中李正植和金琴英組合更在混雙取得銀牌，僅負中國的王楚欽和孫穎莎。

奧運桌球／王楠富商老公重奬6公斤黃金！陳夢獎金近1600萬元 孫穎莎慘被拋離

巴黎奧運全部比賽已經結束，中國體育代表團共收穫40金27銀24銅，不少得牌選手可能獲得來自各方的獎勵和獎金。大陸媒體《第一財經》報導，據不完全統計，桌球運動員陳夢暫時在獎勵榜單中領先，金額接近400萬元（人民幣，下同。約新台幣1600萬元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。