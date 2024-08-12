奧運桌球／王楠富商老公重奬6公斤黃金！陳夢獎金近1600萬元 孫穎莎慘被拋離

巴黎奧運全部比賽已經結束，中國體育代表團共收穫40金27銀24銅，不少得牌選手可能獲得來自各方的獎勵和獎金。大陸媒體《第一財經》報導，據不完全統計，桌球運動員陳夢暫時在獎勵榜單中領先，金額接近400萬元（人民幣，下同。約新台幣1600萬元）。

大陸媒體《第一財經》報導，據不完全統計，本次巴黎奧運會中目前可能獲得最多獎金的運動員是陳夢。

如果國家桌球名將王楠的富商老公郭斌在抖音上提議的「建議給女單冠軍金牌重量翻倍」兌現的話，她將獲得王楠夫婦6公斤的黃金獎勵，按照當下金價，折合人民幣300餘萬元（約新台幣1200餘萬元）。此外，她還將獲得一汽為奧運會冠軍標配的紅旗私家車。

以此計算，陳夢目前的總獎金額接近400萬元人民幣（約新台幣1600萬元）。除此之外，同樣因為王楠夫婦的獎勵加持，桌球運動員孫穎莎、王楚欽也將獲得總額近200萬元（約新台幣800萬元）的獎金。

奧運冠軍的獎金可能會來自4個方面

據報導，奧運冠軍的獎金首先是國家體育總局的獎勵，約數10萬元人民幣。不過截至發稿，國家體育總局暫未官宣。其次是冠軍家鄉地方體育局或當地政府的獎勵，各地標準有所不同。

此外，奧運冠軍還會獲得來自霍英東體育基金會的獎勵。根據以往慣例，每位金牌得主可獲得1000克黃金及8萬美元（約新台幣240萬元）的獎勵，總額約106萬人民幣（約新台幣424餘萬元）。不過截至發稿，霍英東體育基金會暫未官宣。最後，奧運冠軍還可能會獲得企業、運動員前輩的獎勵。

網友評論

「眼睛不要盯着冠軍們獲得的獎金，這是他們應得的。」 「對於滿身傷病的運動員來講，其實也不算多啊」 「400萬（約新台幣1600餘萬元）跟有些演員的比起來真不算多，他們是為國爭光每個人背後都付出了常人無法想像的努力。」 「別點名陳夢，她付出的太多了」 「沒落實的事情，如果按照誰的提議也算嗎？然後一傳十、十傳百就要傳變樣了。」

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文章授權轉載自《香港01》