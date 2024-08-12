快訊

奧運拳擊／「已用金牌證明」林郁婷回擊質疑：不需要透過法律訴訟證明

下班記得帶傘！國家警報響「雨勢升級」 17縣市發豪雨、大雨特報

2050年全球多座城市熱到無法辦奧運 北京、東京均上榜

奧運桌球／王楠富商老公重奬6公斤黃金！陳夢獎金近1600萬元 孫穎莎慘被拋離

香港01／ 撰文：盛昀
巴黎奧運會桌球女單金牌賽上，陳夢4-2孫穎莎奪冠。（視覺中國）
巴黎奧運會桌球女單金牌賽上，陳夢4-2孫穎莎奪冠。（視覺中國）

巴黎奧運全部比賽已經結束，中國體育代表團共收穫40金27銀24銅，不少得牌選手可能獲得來自各方的獎勵和獎金。大陸媒體《第一財經》報導，據不完全統計，桌球運動員陳夢暫時在獎勵榜單中領先，金額接近400萬元（人民幣，下同。約新台幣1600萬元）。

大陸媒體《第一財經》報導，據不完全統計，本次巴黎奧運會中目前可能獲得最多獎金的運動員是陳夢。

如果國家桌球名將王楠的富商老公郭斌在抖音上提議的「建議給女單冠軍金牌重量翻倍」兌現的話，她將獲得王楠夫婦6公斤的黃金獎勵，按照當下金價，折合人民幣300餘萬元（約新台幣1200餘萬元）。此外，她還將獲得一汽為奧運會冠軍標配的紅旗私家車。

以此計算，陳夢目前的總獎金額接近400萬元人民幣（約新台幣1600萬元）。除此之外，同樣因為王楠夫婦的獎勵加持，桌球運動員孫穎莎、王楚欽也將獲得總額近200萬元（約新台幣800萬元）的獎金。

奧運冠軍的獎金可能會來自4個方面

據報導，奧運冠軍的獎金首先是國家體育總局的獎勵，約數10萬元人民幣。不過截至發稿，國家體育總局暫未官宣。其次是冠軍家鄉地方體育局或當地政府的獎勵，各地標準有所不同。

此外，奧運冠軍還會獲得來自霍英東體育基金會的獎勵。根據以往慣例，每位金牌得主可獲得1000克黃金及8萬美元（約新台幣240萬元）的獎勵，總額約106萬人民幣（約新台幣424餘萬元）。不過截至發稿，霍英東體育基金會暫未官宣。最後，奧運冠軍還可能會獲得企業、運動員前輩的獎勵。

網友評論

「眼睛不要盯着冠軍們獲得的獎金，這是他們應得的。」

「對於滿身傷病的運動員來講，其實也不算多啊」

「400萬（約新台幣1600餘萬元）跟有些演員的比起來真不算多，他們是為國爭光每個人背後都付出了常人無法想像的努力。」

「別點名陳夢，她付出的太多了」

「沒落實的事情，如果按照誰的提議也算嗎？然後一傳十、十傳百就要傳變樣了。」

延伸閱讀：

巴黎奧運／兩岸三地金牌獎金多少？港隊居冠 台灣也入全球三甲？

巴黎奧運／多地獎勵得牌選手金額曝光 網友：給2000萬元我都沒意見

文章授權轉載自《香港01》

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷為何走上拳擊路？ 因為家庭困境 她曾說：想保護媽媽
▪ 王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ 奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了
▪ 巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

相關新聞

編輯精選／巴黎奧運的精彩瞬間與運動員故事

台灣拳擊好手林郁婷，在巴黎奧運的拳擊女子57公斤級金牌戰，擊敗波蘭選手塞琳梅塔（Julia Szeremeta），奪得金牌。從出賽以來，林郁婷就被國際拳擊總會質疑其性別不符合參賽資格，引發一系列針對林郁婷性別的風波。林郁婷一路打進金牌戰，對戰土耳其的耶爾德茲（Esra Yıldız Kahraman，圖右紅衣）後，敗戰的耶爾德茲比出「X」手勢，暗示對林郁婷性別的質疑；金牌戰賽前，波蘭的塞琳梅塔個人IG也發出嘲笑林郁婷的限動（事後已刪除，塞琳梅塔也表示並非她本人所發，而是帳號的社群操作）。最終林郁婷奪下金牌，在頒獎台上，三人相擁，似是關於性別的風暴在此化解，這一幕也感動了無數觀眾。

奧運／女籃驚險奪金 美國閉幕前超車中國奪獎牌榜4連霸

美國代表團從2012年倫敦奧運後就是「最多金」團隊，巴黎奧運靠著壓軸登場的女籃金牌戰驚險1分差擊敗地主，收下賽會最後1面...

奧運桌球／王楠富商老公重奬6公斤黃金！陳夢獎金近1600萬元 孫穎莎慘被拋離

巴黎奧運全部比賽已經結束，中國體育代表團共收穫40金27銀24銅，不少得牌選手可能獲得來自各方的獎勵和獎金。大陸媒體《第一財經》報導，據不完全統計，桌球運動員陳夢暫時在獎勵榜單中領先，金額接近400萬元（人民幣，下同。約新台幣1600萬元）。

巴黎奧運／中美洲創史上最佳成績 瓜地馬拉奪金表現最優

在本屆2024年巴黎奧運會上，中美洲國家創下有史以來最佳成績，一共收穫1金1銀1銅，總共3面獎牌。其中台灣友邦瓜地馬拉就...

巴黎奧運／香港2金2銅入袋 歷屆奧運最好成績 梯隊制度可傳承佳績

巴黎奧運2024閉幕，累計進帳2金2銅共4面獎牌，創造歷屆奧運最好成績。香港重劍代表江旻憓已宣布退役，游泳代表何詩蓓也表...

巴黎奧運／劍擊發展佳 香港選手蔡俊彥：港隊2028後達頂峰

香港劍擊隊在巴黎奧運取得兩金的歷史佳績，東港城11日下午舉行運動音樂會暨祝捷派對，祝賀劍擊隊再創佳績凱旋。香港男子花劍選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。