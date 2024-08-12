巴黎奧運／中美洲創史上最佳成績 瓜地馬拉奪金表現最優

在本屆2024年巴黎奧運會上，中美洲國家創下有史以來最佳成績，一共收穫1金1銀1銅，總共3面獎牌。其中台灣友邦瓜地馬拉就奪得其中的1金1銅，表現非凡。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，巴黎奧運給瓜地馬拉和巴拿馬留下了最「甜蜜」的回憶。首先是瓜地馬拉選手魯阿諾（Adriana Ruano）在女子不定向飛靶中勇奪金牌，這是瓜地馬拉史上首面奧運金牌。

另外在男子不定向飛靶項目中，同樣來自瓜地馬拉的選手布羅爾（Jean Pierre Brol）獲得銅牌。兩人在巴黎奧運1金1銅的優異表現，在媒體報導下儼然成為瓜地馬拉的平民英雄。身為虔誠天主教徒的魯阿諾（Adriana Ruano）還在賽後前往梵蒂岡，並且接受教宗方濟各（Pope Francis）的接見和祝福。

在男子不定向飛靶項目中，來自瓜地馬拉的選手布羅爾獲得銅牌。 歐新社

瓜地馬拉本次共有16位選手參加奧運，但除了不定向飛靶外，在其他項目均無法取得晉級進入決賽。

此外，來自巴拿馬的選手貝隆（Atheyna Bylon）也在巴黎奧運女子拳擊75公斤級的激戰中，奪下銀牌，是該國在本屆奧運唯一獲得的奧運獎牌，更是巴拿馬史上第一位參加奧運拳擊決賽的女性。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）也報導，巴拿馬自從2008年北京奧運會獲得跳遠金牌後，已經有16年沒有獲得任何奧運獎牌。更早則是在1948年倫敦奧運會上拿下100公尺和200公尺短跑項目的2枚銅牌。

巴拿馬選手貝隆奪下女子拳擊75公斤級銀牌，成為巴拿馬史上第一位參加奧運拳擊決賽的女性。 法新社

包含今年巴黎奧運，中美洲國家在奧運會史上總共獲得11面獎牌，分別是3金3銀5銅。