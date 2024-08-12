從原本不被看好到備受肯定 巴黎奧運圓滿落幕
巴黎奧運排除萬難，取得了圓滿成果。幾週前，這座「光之城」成功舉辦奧運的機會看似還很渺茫。法國陷入政治危機，安全官員擔心遭遇攻擊，許多法國人似乎也不知所措。
在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致東京奧運基本上沒有觀眾之後，國際奧林匹克委員會（The International Olympic Committee）面臨贊助商和轉播商壓力，禁不起又一次的失敗。
但隨著本屆奧運今天在法國國家體育場（Stade deFrance）的閉幕式劃下句點，巴黎重振了奧林匹克品牌，之前的擔憂，似乎不過是歷史上一段無足輕重的事件罷了。
國際奧會前行銷負責人潘恩（Michael Payne）表示：「法國讓人眼睛一亮，表現超越任何人最瘋狂的想像。」
透過避免昂貴但無用的設施，優先考慮座落在知名地標中的臨時體育場，法國主辦單位把巴黎變成露天的奧運遊樂場，每個人都獲邀參加，無論有沒有門票。
潘恩表示，巴黎的成功「將重新激發各大城市申辦奧運的興趣」，他說，他已經注意到有幾個城市想申辦2036奧運。
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