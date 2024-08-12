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巴黎奧運／中國金牌數被美國追平 陸網：加台北、香港贏4面

聯合新聞網／ 綜合報導
中國代表團。 歐新社
中國代表團。 歐新社

2024巴黎奧運會落幕，美國女籃昨天最後一刻奪金，金牌數追平中國大陸，總獎牌數多出35面，成為第1。不過中國微博網友紛紛展現「阿Q精神」，自認沒有輸美國。

美國和中國本屆都拿下40面金牌，但美國銀牌數44比27領先中國，總獎牌數達126面，也大幅勝過中國的91面。回頭來看，中國體操選手蘇煒德在團體賽失誤連連，因此意外葬送一面金牌，成為關鍵，網友們紛紛再度調侃蘇煒德。

本屆中國游泳隊賽前多次被藥檢，仍在潘展樂帶領下繳出佳績，許多中國網友質疑美國游泳選手臉部發紫，「老美用藥也還是比不過我們」、「我們金牌每塊都乾乾淨淨」。

另外，許多中國網友強調，算上台北和香港共有44面金牌，還有人自製圖表，展現精神勝利法。

中國網友「自製」獎牌榜。 截圖自微博
中國網友「自製」獎牌榜。 截圖自微博

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