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巴黎奧運／閉幕典禮如大型派對 「不可能的任務」旋律一響滿場驚呼

中央社／ 巴黎12日電
2028洛杉磯奧運會打明星牌，圖為湯姆克魯斯在巴黎奧運會閉幕式，帶著奧運旗騎機車。(美聯社)
2028洛杉磯奧運會打明星牌，圖為湯姆克魯斯在巴黎奧運會閉幕式，帶著奧運旗騎機車。(美聯社)

2024巴黎奧運今天舉行閉幕式，台灣由男女掌旗官楊俊瀚、林郁婷搖旗進入法蘭西斯體育館。美國洛杉磯市長巴斯接下會旗，「阿湯哥」湯姆克魯斯特技垂降、帶走會旗，宣告2028奧運洛杉磯見。

2024巴黎奧運閉幕式於當地時間11日晚間在法蘭西體育場舉行，美國好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）（中）驚喜現身，將奧運五環旗幟插在摩托車後頭，在眾人目光中騎車離開。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社
2024巴黎奧運閉幕式於當地時間11日晚間在法蘭西體育場舉行，美國好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）（中）驚喜現身，將奧運五環旗幟插在摩托車後頭，在眾人目光中騎車離開。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社

巴黎奧運在當地時間7月26日點燃聖火，今晚在法蘭西斯體育場（Stade de France）舉行閉幕式，台灣代表團由拳擊金牌女將林郁婷、「台灣最速男」楊俊瀚掌旗，選手包括陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、賴主恩、鄭怡靜、彭名揚、孫振等人都有參加。

2024巴黎奧運在當地時間11日晚間於法蘭西體育場盛大舉辦閉幕式，台灣代表團進場後開心向場邊觀眾揮手致意，展現十足熱情活力。中央社記者吳家昇巴黎攝　113年8月12日 中央通訊社
2024巴黎奧運在當地時間11日晚間於法蘭西體育場盛大舉辦閉幕式，台灣代表團進場後開心向場邊觀眾揮手致意，展現十足熱情活力。中央社記者吳家昇巴黎攝　113年8月12日 中央通訊社

閉幕式由各國代表團掌旗官搖旗入場，不同於開幕式的氣氛，閉幕式顯得更輕鬆，各國選手跟著音樂擺動身體、唱歌、並與其他國家選手交流，氣氛熱絡，宛如大型派對現場。

台灣代表團本屆共奪下2金、5銅，在獎牌榜名列35，金牌數追平2004雅典奧運與上屆東京奧運、並列隊史最佳，而7面獎牌則為史上第2多，僅次東京奧運的12面。

巴黎奧運11日閉幕，法蘭西體育場上演一場燈光與煙火秀。(美聯社) 趙元良
巴黎奧運11日閉幕，法蘭西體育場上演一場燈光與煙火秀。(美聯社) 趙元良

閉幕式表演融入法國文化與滿滿的奧運元素，包括夜空中從天而降的金色航行者（Golden Voyager），靈感來自法國的巴士底監獄（Bastille）廣場七月柱上的「自由精靈」，另有奧運發源地希臘的國旗，羅浮宮館藏希臘神話中的勝利女神雕塑，所有元素結合碰撞，象徵奧運的五環懸掛空中，帶起第一波高潮。

2028洛杉磯奧運會打明星牌，圖為湯姆克魯斯在巴黎奧運會閉幕式玩特技從天而降。(美聯社) 趙元良
2028洛杉磯奧運會打明星牌，圖為湯姆克魯斯在巴黎奧運會閉幕式玩特技從天而降。(美聯社) 趙元良

五環會旗由巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）交給國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（ThomasBach），再由美國洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）接下。

巴黎奧運閉幕式於當地時間11日晚間在法蘭西體育場舉行，奧運五環標誌高掛空中。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社
巴黎奧運閉幕式於當地時間11日晚間在法蘭西體育場舉行，奧運五環標誌高掛空中。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社

唱完美國國歌後高潮再起，電影「不可能的任務」（Mission Impossible）熟悉旋律響起，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）從空垂降而下引起現場一陣歡呼，並一路跑上舞台，拿到會旗後騎車離開。

2024巴黎奧運在法國時間11日晚間於法蘭西體育場舉辦閉幕式，散落在舞台各處的巨型輪環最終由演出者推動至舞台中央，奧運五環標誌緩緩升空，搭配光束襯托，場面壯觀。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社
2024巴黎奧運在法國時間11日晚間於法蘭西體育場舉辦閉幕式，散落在舞台各處的巨型輪環最終由演出者推動至舞台中央，奧運五環標誌緩緩升空，搭配光束襯托，場面壯觀。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社

接著穿插預錄好的影片，湯姆克魯斯帶著會旗象徵性的經過巴黎街道、穿越著名地標好萊塢、最後送抵洛杉磯。

2024巴黎奧運在法國時間11日晚間正式劃下句點，閉幕式選在法蘭西體育場舉辦，以紫色為主調的場館融合花都浪漫風情，隨著夜幕低垂，活動正式展開，巴黎越夜越美麗。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社
2024巴黎奧運在法國時間11日晚間正式劃下句點，閉幕式選在法蘭西體育場舉辦，以紫色為主調的場館融合花都浪漫風情，隨著夜幕低垂，活動正式展開，巴黎越夜越美麗。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社

最後的表演則由美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）也以預錄混合現場表演方式參與閉幕演出。

2024巴黎奧運閉幕式於當地時間11日晚間舉行，由於下屆奧運主辦國為美國，典禮中也特別邀請美國知名歌手H.E.R.（右）到場，在會旗交接後獻唱美國國歌。中央社記者吳家昇巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社
2024巴黎奧運閉幕式於當地時間11日晚間舉行，由於下屆奧運主辦國為美國，典禮中也特別邀請美國知名歌手H.E.R.（右）到場，在會旗交接後獻唱美國國歌。中央社記者吳家昇巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社

奧運聖火吹熄、2024年巴黎奧運落幕，巴赫也宣告4年後再齊聚洛杉磯。

2024巴黎奧運閉幕式於當地時間11日晚間在法蘭西體育場舉行，美國巨星湯姆克魯斯（圖）帥氣現身會場，上台接過奧運會旗一路高舉下台，準備傳往下屆奧運主辦城市洛杉磯。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社
2024巴黎奧運閉幕式於當地時間11日晚間在法蘭西體育場舉行，美國巨星湯姆克魯斯（圖）帥氣現身會場，上台接過奧運會旗一路高舉下台，準備傳往下屆奧運主辦城市洛杉磯。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年8月12日 中央通訊社

巴黎奧運閉幕式上，「金航者」（ Golden Voyager ，右）走向在希臘勝利女神雕像複製品前表演。（新華社） 新華通訊社
巴黎奧運閉幕式上，「金航者」（ Golden Voyager ，右）走向在希臘勝利女神雕像複製品前表演。（新華社） 新華通訊社

2024巴黎奧運在法國時間11日晚間將正式劃下句點，閉幕式選在法蘭西體育場舉辦，以紫色為主調的場館盡顯花都浪漫風情，隨著夜幕低垂，讓巴黎越夜越美麗。中央社記者王騰毅巴黎攝　113年8月12日 中央通訊社
2024巴黎奧運在法國時間11日晚間將正式劃下句點，閉幕式選在法蘭西體育場舉辦，以紫色為主調的場館盡顯花都浪漫風情，隨著夜幕低垂，讓巴黎越夜越美麗。中央社記者王騰毅巴黎攝　113年8月12日 中央通訊社

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