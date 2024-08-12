巴黎奧運／閉幕典禮如大型派對 「不可能的任務」旋律一響滿場驚呼
2024巴黎奧運今天舉行閉幕式，台灣由男女掌旗官楊俊瀚、林郁婷搖旗進入法蘭西斯體育館。美國洛杉磯市長巴斯接下會旗，「阿湯哥」湯姆克魯斯特技垂降、帶走會旗，宣告2028奧運洛杉磯見。
巴黎奧運在當地時間7月26日點燃聖火，今晚在法蘭西斯體育場（Stade de France）舉行閉幕式，台灣代表團由拳擊金牌女將林郁婷、「台灣最速男」楊俊瀚掌旗，選手包括陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、甘家葳、賴主恩、鄭怡靜、彭名揚、孫振等人都有參加。
閉幕式由各國代表團掌旗官搖旗入場，不同於開幕式的氣氛，閉幕式顯得更輕鬆，各國選手跟著音樂擺動身體、唱歌、並與其他國家選手交流，氣氛熱絡，宛如大型派對現場。
台灣代表團本屆共奪下2金、5銅，在獎牌榜名列35，金牌數追平2004雅典奧運與上屆東京奧運、並列隊史最佳，而7面獎牌則為史上第2多，僅次東京奧運的12面。
閉幕式表演融入法國文化與滿滿的奧運元素，包括夜空中從天而降的金色航行者（Golden Voyager），靈感來自法國的巴士底監獄（Bastille）廣場七月柱上的「自由精靈」，另有奧運發源地希臘的國旗，羅浮宮館藏希臘神話中的勝利女神雕塑，所有元素結合碰撞，象徵奧運的五環懸掛空中，帶起第一波高潮。
五環會旗由巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）交給國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（ThomasBach），再由美國洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）接下。
唱完美國國歌後高潮再起，電影「不可能的任務」（Mission Impossible）熟悉旋律響起，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）從空垂降而下引起現場一陣歡呼，並一路跑上舞台，拿到會旗後騎車離開。
接著穿插預錄好的影片，湯姆克魯斯帶著會旗象徵性的經過巴黎街道、穿越著名地標好萊塢、最後送抵洛杉磯。
最後的表演則由美國歌手怪奇比莉（Billie Eilish）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）也以預錄混合現場表演方式參與閉幕演出。
奧運聖火吹熄、2024年巴黎奧運落幕，巴赫也宣告4年後再齊聚洛杉磯。
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