奧運田徑／上演驚奇 荷女將哈桑奧運5千、1萬公尺馬拉松皆奪牌

荷蘭田徑女將哈桑在巴黎奧運5000公尺、1萬公尺摘銅後，今天又拿下馬拉松金牌，成為繼1952年男子長跑傳奇扎托佩克（Emil Zatopek）之後，在這3個奧運項目都奪牌的第一人。

路透社報導，哈桑（Sifan Hassan）表示：「比賽中我無時無刻都在後悔參加5000公尺和1萬公尺，心裡想著要是沒那麼做，我今天感覺就會非常好。」

3年前在東京奧運，哈桑罕見同時嘗試1500公尺、5000公尺、1萬公尺這3個項目，連粉絲都震驚。最終她拿下1500公尺銅牌和兩面金牌。

今年巴黎奧運，哈桑宣布參加5000公尺、1萬公尺和馬拉松，為此登上媒體版面。當時大批記者很少人料到除了前兩項長跑競賽，她真的會認真比令人筋疲力竭的馬拉松。

已退休的短跑傳奇「黑天王」麥可強森（MichaelJohnson）說：「對其他人來說，這麼做就是瘋了。」但對哈桑而言則不然，因為她早就因為堅苦卓絕的精神而享譽田徑界。

在「法國國家體育場」（Stade de France）比完1萬公尺的36小時後，哈桑就站上馬拉松起跑線，成為首位在一屆奧運嘗試這3個項目的女性。哈桑坦言自己感到害怕。

哈桑與衣索比亞選手阿塞發（Tigst Assefa）奮力爭先，最後哈桑成功在終點前甩掉阿塞發，以2小時22分55秒破奧運紀錄的成績完賽。

哈桑在巴黎奧運預賽和決賽一共跑了62.2公里。

她告訴記者：「比完賽後，我解脫了，這讓人難以置信，我從來沒體驗過類似情況，我跑過的其他馬拉松遠不及這次的經歷。」

「我一直慶祝，停不下來。我覺得頭暈，想躺下來。然後我心想，我是奧運冠軍了，這種事怎麼會發生？」

哈桑超凡的毅力不僅為她贏得許多粉絲，也贏來對手的尊敬。

排名第4的肯亞選手洛基迪（Sharon Lokedi）說：「她太驚人了。誰能做到這種事？誰能下了田徑跑道又贏得馬拉松？我好希望自己是她。」