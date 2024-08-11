巴黎奧運／賽事落幕 芬蘭史上首次獎牌掛零

2024年巴黎奧運將於今天正式落幕，而在現代奧運史上，芬蘭首次沒有拿下任何獎牌鎩羽而歸。

芬蘭國家廣播公司（YLE）報導，儘管一些芬蘭選手表現傑出，包括13歲滑板少女西爾維奧（Camilla Richardson）和女拳擊手凱沃奧亞（Pihla Kaivo-oja），芬蘭長久以來令人驕傲的奧運奪牌紀錄在巴黎奧運告終。

芬蘭最後一位在今年奧運賽事登場的選手，馬拉松跑者李察遜（Camilla Richardson）今早以第65名完成女子馬拉松項目後，證實了芬蘭本屆奧運獎牌掛零這項令人不快的統計數據。

自1908年倫敦奧運以來，每屆奧運都有芬蘭運動員登上頒獎台。

然而，芬蘭奪牌數近年顯著減少，2021年舉行的東京奧運芬蘭只拿下兩面獎牌，2016年里約奧運1面，2012年倫敦奧運則是3面。

芬蘭上次摘金是在2008年北京奧運，而1950年代以來芬蘭奪牌紀錄只在1984年洛杉磯奧運達到兩位數。

儘管芬蘭這項趨勢每下愈況已有數十年，在2024年巴黎奧運一面獎牌也沒拿下，仍會引起外界質疑政府投入資源、如何管理及推廣體育活動、年輕人對運動興趣下降等相關議題。