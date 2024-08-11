快訊

台鐵松山站晚間傳死傷事故 旅客侵入軌道遭區間車撞擊

獨／27公務員管逾700家幼園…這科室加班第一名 有人1個月就離職

巴黎奧運／女排義大利直落三 擊敗衛冕軍美國摘金

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
義大利女排封后。 法國社
義大利女排封后。 法國社

巴黎奧運女子排球金牌戰今天登場，世界排名第1的義大利隊以25比18、25比20、25比17直落三擊敗東京奧運冠軍美國，奪得隊史首面奧運金牌。

路透社報導，義大利隊以今年女子排球國家聯賽（VNL）冠軍身分進入本屆奧運後，在奪金路上未嘗敗績，僅於預賽輸掉一局，在淘汰賽階段則一局未失。

現年25歲的義大利球星埃戈努（Paola Egonu）拿下全場最高22分，還有4次攔網成功。

美國隊如今已連續5屆奧運都奪牌，這枚銀牌是她們的第7面獎牌，奪牌數比其他國家的女子排球隊都還多。

巴西昨天以3比1的局數贏得銅牌，粉碎土耳其女排隊取得首面奧運獎牌的希望。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 林郁婷為何走上拳擊路？ 因為家庭困境 她曾說：想保護媽媽
▪ 王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」
▪ 奧運拳擊／隻字未提性別爭議 波蘭女將賽後大讚林郁婷：控制整場比賽
▪ 奧運籃球／還好在同隊！詹皇奪金後談「柯杜」表現：一直餵球就行了
▪ 巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看
▪ 中華隊2金5銅排名35 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運田徑／馬拉松墊底堅持完賽 不丹女選手奧運精神獲全場掌聲

巴黎賽事為奧運注入活力 考驗2028年洛杉磯主辦方

巴黎奧運／抓傷澳洲球員？陸水球正妹曬「血痕照」回懟：誰也別說誰

林郁婷不畏性別風暴摘金 巴黎奧運十大亮點回顧

相關新聞

巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看

巴黎奧運今（11日）天進入最後一天賽程，並預計於當地時間晚上9時（台灣時間12日凌晨3時）正式閉幕，中華隊將派出剛拿下拳擊女子57公斤級金牌的林郁婷，以及田徑最速男楊俊瀚共同擔任閉幕式掌旗官。《聯合新聞網》也整理了閉幕式的時間、地點以及亮點有哪些，帶讀者一次掌握。

奧運田徑／上演驚奇 荷女將哈桑奧運5千、1萬公尺馬拉松皆奪牌

荷蘭田徑女將哈桑在巴黎奧運5000公尺、1萬公尺摘銅後，今天又拿下馬拉松金牌，成為繼1952年男子長跑傳奇扎托佩克（Em...

巴黎奧運／賽事落幕 芬蘭史上首次獎牌掛零

2024年巴黎奧運將於今天正式落幕，而在現代奧運史上，芬蘭首次沒有拿下任何獎牌鎩羽而歸

巴黎奧運／女排義大利直落三 擊敗衛冕軍美國摘金

巴黎奧運女子排球金牌戰今天登場，世界排名第1的義大利隊以25比18、25比20、25比17直落三擊敗東京奧運冠軍美國，奪...

奧運田徑／馬拉松墊底堅持完賽 不丹女選手奧運精神獲全場掌聲

巴黎奧運賽事進入最後一天，在女子馬拉松項目中，最後一位完賽的不丹選手拉姆在金牌得主衝線1個半小時後才抵達終點，但她展現的...

巴黎賽事為奧運注入活力 考驗2028年洛杉磯主辦方

巴黎奧運在面臨許多困難的狀況下依然順利舉行，跟數週之前不被看好能成功舉辦的情勢形成對比。如今，巴黎賽事的成功為奧運注入活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。