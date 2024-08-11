巴黎奧運／女排義大利直落三 擊敗衛冕軍美國摘金

巴黎奧運女子排球金牌戰今天登場，世界排名第1的義大利隊以25比18、25比20、25比17直落三擊敗東京奧運冠軍美國，奪得隊史首面奧運金牌。

路透社報導，義大利隊以今年女子排球國家聯賽（VNL）冠軍身分進入本屆奧運後，在奪金路上未嘗敗績，僅於預賽輸掉一局，在淘汰賽階段則一局未失。

現年25歲的義大利球星埃戈努（Paola Egonu）拿下全場最高22分，還有4次攔網成功。

美國隊如今已連續5屆奧運都奪牌，這枚銀牌是她們的第7面獎牌，奪牌數比其他國家的女子排球隊都還多。

巴西昨天以3比1的局數贏得銅牌，粉碎土耳其女排隊取得首面奧運獎牌的希望。