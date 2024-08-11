奧運田徑／馬拉松墊底堅持完賽 不丹女選手奧運精神獲全場掌聲
巴黎奧運賽事進入最後一天，在女子馬拉松項目中，最後一位完賽的不丹選手拉姆在金牌得主衝線1個半小時後才抵達終點，但她展現的奧林匹克精神贏得全場觀眾起立鼓掌。
路透社報導，拉姆（Kinzang Lhamo）在賽程最後幾公里，受到騎自行車或跑步陪伴她的觀眾鼓勵，最後以3小時52分59秒在大熱天下越過許多爬坡路段完賽。
拉姆衝過終點線時，巴黎榮軍院（Les Invalides）紀念碑前的觀眾紛紛從看台上起身鼓掌歡呼，她是第80位、也是最後一位完賽的選手。
現年26歲、首次參加國際賽事的拉姆，在巴黎奧運開幕式中擔任掌旗手。
拉姆本身是超級馬拉松專家，她在2022年的雪人賽（Snowman Race）中取得第2名佳績。這是需要穿越喜馬拉雅山脈、路程長達203公里的極限賽事。她從軍後才開始跑步。
奧運最初的構想是開放所有業餘運動愛好者參賽，但現實情況早已不同，如今大多數參賽者都是職業運動員。
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