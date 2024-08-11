巴黎賽事為奧運注入活力 考驗2028年洛杉磯主辦方

巴黎奧運在面臨許多困難的狀況下依然順利舉行，跟數週之前不被看好能成功舉辦的情勢形成對比。如今，巴黎賽事的成功為奧運注入活力，更使2028年洛杉磯奧運主辦方感受到壓力。

路透社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成2020東京夏季奧運和2022北京冬奧的觀眾大幅減少後，國際奧林匹克委員會（IOC）面臨來自贊助商和賽事轉播業者的壓力，幾乎無法再承受巴黎奧運搞砸的後果。

隨著巴黎奧運今天稍晚將於法國國家體育場（Stadede France）舉辦閉幕式，先前的擔憂似乎只是無關痛癢的過往，巴黎正再次為奧運這個品牌注入活力。

國際奧會前行銷負責人潘恩（Michael Payne）表示，「法國人讓大家大感意外」，成果比所有人預期的還更好。

巴黎奧運不砸大錢興建浮誇的場館，並優先選在當地一些舉世聞名的地標周邊建造臨時體育館。法國主辦方將巴黎變成露天的奧運遊樂場，每個人不論是否購票，都能共襄盛舉。

當太陽升起時，觀眾聚集塞納河（Seine River）邊看著游泳選手跳入水中；奧運主辦方斥資大約15億歐元（約新台幣530億元），改善塞納河水質達到大致符合可游泳的標準。

巴黎也避開了一些負面議題，例如烏克蘭與加薩走廊（Gaza Strip）等地緣政治危機，都可能使奧運賽事面臨風險；同時間在美國，總統大選情勢有如雲霄飛車，英國出現騷亂動盪，都占據了新聞頭條。

潘恩指出，巴黎主辦成功「將再次激發各大城市爭取舉辦奧運的興趣」，他更透露，已注意到有些城市考慮爭取主辦2036年奧運。

2028年洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼（CaseyWasserman）告訴路透社，「他們（巴黎）做得非常出色。對於運動員和觀眾而言，他們在這些場館享受到世界級的體驗」。

華瑟曼還說，洛杉磯可能不會在風格和內容上嘗試贏過巴黎，但將於「可靠性及執行力」兩方面與巴黎較量；國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）贊同這個看法。

巴赫表示：「如果洛杉磯想仿製艾菲爾鐵塔（EiffelTower），將會是一場災難。每屆奧運賽事都必須可靠、富有創意，並且必須展現主辦國的文化。」

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）坦承，巴黎已設下高標準，洛杉磯遊民問題是亟需克服的挑戰。

但洛杉磯擁有一項其他城市無法比擬的世界級資產，巴斯向路透社強調：「我們的確擁有好萊塢，所以我期待會有許多神奇的機會來臨。」