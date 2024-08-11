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奧運田徑／日本北口榛花標槍奪金 大口吃長崎蛋糕「卡哇伊」

中央社／ 東京11日專電
北口榛花。 新華社
北口榛花。 新華社

26歲的北口榛花在巴黎奧運女子標槍比賽奪金，取得日本在馬拉松以外的首枚田徑金牌，改寫日本田徑史。比賽間隙，她趴躺在場邊，晃著腿大口吃長崎蛋糕補充能量的畫面也引起討論，讓網友紛喊「卡哇伊」（好可愛）。

產經新聞、日媒Sponichi Annex報導，北口出身北海道，幼年時期從事游泳和羽毛球等運動項目，就讀旭川東高中時期開始練標槍。2019年，北口就讀日本大學期間留學標槍強國捷克，自此成績飛躍進步。

捷克曾經創下男女世界標槍紀錄。北口當時搬到捷克西部、人口僅有1萬1000多人的鄉下小鎮，師從50歲的捷克教練塞克拉克（David Sekerák）。

日本和捷克往來不算密切。截至去年10月，旅居捷克的日本人有2584人，身分多為企業員工和音樂家。相較下，截至去年底，旅居日本的捷克人僅有505人。

此外，捷克語屬於西斯拉夫語支，文法複雜，對日本人而言是很難學會的語言之一。不過，5年下來，北口從一句捷克語都不會，到現在能說一口流利的捷克語。

在今天的女子標槍決賽中，北口第一擲就拿到65.80公尺，創下個人賽季最佳成績。她做出勝利手勢，也給其他選手帶來很大壓力。果然，這個成績之後都沒被其他選手打破，最終大幅領先銀牌南非選手范迪克（Jo-Ane van Dyk）的63.93公尺。

北口從去年到今年賽季一共取得11連勝，但大多都是後來居上，想不到來到巴黎奧運這個夢想舞台，卻在第一擲就定勝負。

在前半場的3次投擲結束，前8名再次投擲的賽事間隙，北口趴在場邊，吃著長崎蛋糕，雙腿翹在空中晃著，進行放鬆。她的「吃點心」時間在社群媒體引發討論。

有網友說，「好可愛」、「奧運舞台難道是她的自家客廳嗎」、「讓我大半夜看到笑出聲」、「這簡直是放鬆的典範」。

確定獲得金牌後，北口淚流滿面，然後敲響在田徑項目只有金牌得主才能敲的「勝利之鐘」，連續敲了8、9下，高興地蹦蹦跳跳。

儘管北口獲勝時是日本的深夜，但「標槍」、「北口選手」卻立刻成為熱門關鍵字。有網友說，「日本人在標槍比賽中奪金，真的太神奇了」、「她總是面帶微笑，看到她哭，讓我也跟著哭了」、「她是唯一敲鐘的日本人」。

北口賽後受訪時，看著掛在胸前的金牌說，「我拿到一直夢想的金牌，得到了這個非常珍貴的東西，忍不住一直看它」。她還表示，「自從進入選手村後，每天在夢裡都能擲出70公尺。65公尺還不能讓我滿意，這讓我又有了繼續努力的理由」。

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