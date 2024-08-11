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世界拳擊聯盟籲各國加入 確保2028奧運納入拳賽

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
世界拳擊聯盟主席范德佛斯特(中)。擷圖自X
世界拳擊聯盟主席范德佛斯特(中)。擷圖自X

世界拳擊聯盟（World Boxing）主席范德佛斯特今天呼籲，為確保2028年洛杉磯奧運將拳擊納入比賽項目，加入世界拳擊聯盟，是各國拳擊協會唯一能採取的行動。

國際拳擊總會（IBA）去年因管理和財務問題，失去國際奧林匹克委員會（IOC）認可，今年巴黎奧運的拳擊項目因此改由國際奧會負責。

路透社報導，國際奧會尚未將拳擊納入2028年洛杉磯奧運賽事，並敦促各國拳擊協會任命一個新的全球拳擊運動管理機構，否則恐面臨4年後缺席奧運的風險。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）昨天表示，洛杉磯奧運是否包含拳擊項目，必須在2025年做出決定。

范德佛斯特（Boris van der Vorst）透過聲明指出，國際奧會已說得非常清楚，要讓拳擊登上2028年洛杉磯奧運賽程，「唯一的辦法取決於，國際奧會是否能與一個值得信賴又可靠、擁有各國拳擊協會支持的國際管理機構合作」。

世界拳擊聯盟是於2023年成立，但目前只有37國的拳擊協會加入，遠少於國際拳擊總會，也未獲國際奧會承認。

范德佛斯特表示自己有信心，世界拳擊聯盟成員很快將增至50國。

他強調：「我們不能讓拳擊從奧運舞台上消失，我邀請各國關心自家拳擊手及這項運動未來的拳擊協會，立即採取行動加入世界拳擊聯盟，和我們一同為拳擊運動共創更美好未來。」

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