巴黎奧運／選手村提供法國麵包 美式巧克力馬芬卻意外爆紅

巴黎奧運選手村內設有麵包店，本意是讓來自世界各地的選手享用現烤法國麵包和糕點，但美式巧克力馬芬卻意外在社群媒體上爆紅。

美聯社報導，挪威泳將克利斯提安森（Henrik Christiansen）上傳了一堆以「巧克力馬芬」為主題的影片，並給予超過10分滿分的11分超高評價，在TikTok上累積數百萬次觀看，因此被稱為「馬芬人」。

參加800公尺自由式、1500公尺自由式和10公里馬拉松游泳的克利斯提安森今天告訴美聯社：「我沒想過會造成如此大的轟動，但滿有趣的。」

Don't particularly care too much about the Olympics but I'm a huge fan of the Norwegian swimmer who's been obsessed with the chocolate muffins they have there and keeps making tiktoks about it pic.twitter.com/m0KwRWQwCf — Blitz 💫🇵🇸 (@fanofbigwomen) August 5, 2024

身為耐力型運動員，他說自己每天都可以吃高熱量食物，例如巧克力馬芬。他住在選手村的2週半內，一共吃了「7或8顆」馬芬。

首席麵包師多雷（Tony Dore）表示，這家麵包店成為許多人的會合點。多雷和他的團隊每天現場製作新鮮的法式長棍麵包以及各種其他麵包。法式長棍麵包於2022年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入非物質文化遺產。

多雷描述運動員迅速養成每天早上吃新鮮出爐長棍麵包的法式習慣，稱這「太不可思議了」。

多雷表示，像史上擁有最多體操獎牌的美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）、美國短跑運動員克利（Fred Kerley）等美國運動員都來過這家麵包店。有些人甚至參加每天舉辦的烘焙麵包課程。

2024年巴黎奧運組委會餐飲負責人維爾茨（PhilippWurz）表示，選手村的4名麵包師傅團隊每天生產約600條長棍麵包和900個巧克力麵包。由於需求不斷成長，數量超出原先的計畫。

然而，由另一家當地麵包店製作的巧克力馬芬，每天產量達4000顆。

如今這個舉世聞名的巧克力馬芬食譜已經公布在TikTok上，克利斯提安森說，他自己也希望能在家裡將美味重現。