巴黎奧運／選手村提供法國麵包 美式巧克力馬芬卻意外爆紅

巴黎奧運選手村內設有麵包店,本意是讓來自世界各地的選手享用現烤法國麵包和糕點,但美式巧克力馬芬卻意外在社群媒體上爆紅。

美聯社報導,挪威泳將克利斯提安森(Henrik Christiansen)上傳了一堆以「巧克力馬芬」為主題的影片,並給予超過10分滿分的11分超高評價,在TikTok上累積數百萬次觀看,因此被稱為「馬芬人」。

參加800公尺自由式、1500公尺自由式和10公里馬拉松游泳的克利斯提安森今天告訴美聯社:「我沒想過會造成如此大的轟動,但滿有趣的。」

Don't particularly care too much about the Olympics but I'm a huge fan of the Norwegian swimmer who's been obsessed with the chocolate muffins they have there and keeps making tiktoks about it pic.twitter.com/m0KwRWQwCf