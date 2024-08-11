快訊

伊朗議員保證殺得以色列措手不及 爆料報復行動將維持數天

影／「6666」太招搖…保時捷跑車掛偽造車牌 拒攔查衝雪隧被逮

台中華廈機械車位傳意外！駕駛「連人帶車」墜樓 卡地下二、三層間送醫

奧運田徑／上屆金牌義大利跳高選手霉運 婚戒掉塞納河還查出腎結石吐血

中央社／ 東京11日專電
上屆東奧跳高金牌義大利選手坦貝里。 新華社
上屆東奧跳高金牌義大利選手坦貝里。 新華社

巴黎奧運男子跳高決賽今天舉行，上屆東京奧運男子跳高金牌的義大利選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）今年實在夠衰，先是婚戒在開幕式掉進塞納河，比賽期間又被查出疑似患有腎結石，2次吐血後送醫，最終僅得第11名。

坦貝里在東京奧運寫下佳話。他和卡達選手巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）跳出相同成績2公尺37，但在2公尺39都各失敗3次。奧會官員詢問是否要加跳決勝負，巴爾希姆詢問大會能否頒發兩面金牌，獲得允准。於是，兩位有十多年交情的好友，同時也是競爭對手的選手得以共享金牌，也是坦貝里在奧運首度摘牌。

不過，32歲的坦貝里在巴黎奧運似乎頻走霉運。他在開幕式擔任義大利掌旗手，結果搭船遊塞納河時，因熱情揮舞義大利三色國旗，婚戒不小心從手指滑落掉進河中。

他當時還在社群平台Instagram對妻子喊話說：「我很抱歉，親愛的，真的非常對不起！」他並建議妻子何不把婚戒也拋入塞納河，讓它們永遠在一起，也讓兩人有藉口再許一次誓言，浪漫發言閃瞎眾人。

不過，發生在坦貝里身上的衰事不只這一樁。他4日曬出在醫院打點滴的照片，表示自己高燒攝氏38.8度，側腹劇痛，照了超音波，還抽血檢查，可能是腎結石。

就在決賽舉行前，他貼了一張坐著抱膝垂頭的照片，表示凌晨5時被痛醒，已經疼痛5小時仍未緩解。他表示，在2016年受傷後曾經戰勝命運，但這次恐怕被命運擊敗了，不知道這種狀態下要怎麼上場，要如何跳躍。

坦貝里之後又更新一張他躺在救護車內的照片說，10小時過去了，腎絞痛依舊未緩解，但「這種痛苦比起內心的痛苦來說微不足道」，還說他吐血兩次，被救護車送往急診室。

儘管經歷重重災難，坦貝里依舊在決賽開始前2小時張貼了一張憔悴的自拍，宣布將會上場比賽。他最終跳出2公尺22的成績，獲得第11名。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 奧運拳擊／林郁婷5：0擊退波蘭新星塞琳梅塔 奪我國本屆第二金
▪ 奧運拳擊／林郁婷我們來了 台灣支持者齊聚金牌戰打氣
▪ 奧運霹靂舞／孫振特別秀出台客舞 笑說下次穿藍白拖
▪ 奧運拳擊／IG限動貼文諷林郁婷 波蘭對手澄清了
▪ 奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸
▪ 中華隊2金5銅 看台灣英雄本屆表現
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

2024巴黎奧運 巴黎奧運熱點

延伸閱讀

奧運馬拉松／遞補參賽摘金 衣索比亞跑者還破奧運紀錄

巴黎奧運／奧運期間挑戰不斷 奧組委主席自信：我們做到了

奧運馬拉松游泳／官方稱塞納河水質達標 男子賽事如期舉行

義大利解民怨 外籍富豪移居要繳雙倍稅

相關新聞

巴黎奧運／閉幕倒數！精彩看點有哪些？時間、地點、中華隊進場名單一次看

巴黎奧運今（11日）天進入最後一天賽程，並預計於當地時間晚上9時（台灣時間12日凌晨3時）正式閉幕，中華隊將派出剛拿下拳擊女子57公斤級金牌的林郁婷，以及田徑最速男楊俊瀚共同擔任閉幕式掌旗官。《聯合新聞網》也整理了閉幕式的時間、地點以及亮點有哪些，帶讀者一次掌握。

巴黎奧運近尾聲 閉幕式看好萊塢上演壓軸戲

法國首都巴黎今天將在美國好萊塢鼎力相助下，為奧運劃下華麗句點，最後十來面金牌的得主出爐之後，要交棒給2028年奧運主辦城...

奧運田徑／上屆金牌義大利跳高選手霉運 婚戒掉塞納河還查出腎結石吐血

巴黎奧運男子跳高決賽今天舉行，上屆東京奧運男子跳高金牌的義大利選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）今年實在夠...

巴奧╱今閉幕 美再奪5金 38金牌緊咬中國39 總數122遠勝中國90

巴黎奧運即將在11日閉幕，10日賽事中，美國男籃擊敗法國隊奪得金牌，連續五屆笑傲奧運籃球賽場；女子百公尺跨欄項目，羅素(...

奧運滑板／英51歲「麥當勞叔叔」出賽 全場起立喝采 雖敗猶榮

來自英國、暱稱為「麥當勞叔叔」的滑板選手麥克唐納（Andrew Macdonald），打破「滑板是年輕人專利」迷思，以5...

奧運自由車／奈及利亞女將臨時被加項目 靠德出借單車參賽

奈及利亞首位奧運單車運動員烏珀塞拉耶 (Ese Ukpeseraye) ，因被「臨時通知」參加兩場單車比賽，需要不同類型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。