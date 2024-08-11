奧運田徑／上屆金牌義大利跳高選手霉運 婚戒掉塞納河還查出腎結石吐血

巴黎奧運男子跳高決賽今天舉行，上屆東京奧運男子跳高金牌的義大利選手坦貝里（Gianmarco Tamberi）今年實在夠衰，先是婚戒在開幕式掉進塞納河，比賽期間又被查出疑似患有腎結石，2次吐血後送醫，最終僅得第11名。

坦貝里在東京奧運寫下佳話。他和卡達選手巴爾希姆（Mutaz Essa Barshim）跳出相同成績2公尺37，但在2公尺39都各失敗3次。奧會官員詢問是否要加跳決勝負，巴爾希姆詢問大會能否頒發兩面金牌，獲得允准。於是，兩位有十多年交情的好友，同時也是競爭對手的選手得以共享金牌，也是坦貝里在奧運首度摘牌。

不過，32歲的坦貝里在巴黎奧運似乎頻走霉運。他在開幕式擔任義大利掌旗手，結果搭船遊塞納河時，因熱情揮舞義大利三色國旗，婚戒不小心從手指滑落掉進河中。

他當時還在社群平台Instagram對妻子喊話說：「我很抱歉，親愛的，真的非常對不起！」他並建議妻子何不把婚戒也拋入塞納河，讓它們永遠在一起，也讓兩人有藉口再許一次誓言，浪漫發言閃瞎眾人。

不過，發生在坦貝里身上的衰事不只這一樁。他4日曬出在醫院打點滴的照片，表示自己高燒攝氏38.8度，側腹劇痛，照了超音波，還抽血檢查，可能是腎結石。

就在決賽舉行前，他貼了一張坐著抱膝垂頭的照片，表示凌晨5時被痛醒，已經疼痛5小時仍未緩解。他表示，在2016年受傷後曾經戰勝命運，但這次恐怕被命運擊敗了，不知道這種狀態下要怎麼上場，要如何跳躍。

坦貝里之後又更新一張他躺在救護車內的照片說，10小時過去了，腎絞痛依舊未緩解，但「這種痛苦比起內心的痛苦來說微不足道」，還說他吐血兩次，被救護車送往急診室。

儘管經歷重重災難，坦貝里依舊在決賽開始前2小時張貼了一張憔悴的自拍，宣布將會上場比賽。他最終跳出2公尺22的成績，獲得第11名。